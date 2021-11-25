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Fatih Erbakan'dan "üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi" önerisi - Son Dakika

Fatih Erbakan'dan "üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi" önerisi

25.11.2021 13:30
Fatih Erbakan'dan "üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi" önerisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomiye geçilmesiyle Türkiye'nin ekonomik olarak düze çıkarılmasının hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomiye geçilmesiyle Türkiye'nin ekonomik olarak düze çıkarılmasının hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

Gazetecilerle bir restoranda kahvaltıda bir araya gelen Erbakan, partisinin programını anlatarak gündemi değerlendirdi.

Erbakan, paylaşımda ve yönetimde adalet anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, siyasete zarafet ve nezaket getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Parti üye sayısının 170 bini geçtiğini kaydeden Erbakan, bu sayının kısa süre içinde 270 bine ulaşacağını savundu.

Erbakan, Türkiye'nin gelir ve gider kalemlerinin 3'er tane olduğunu, gelir kalemleri olarak borçlanma, ülkenin varlıklarını satma ile zam, vergi yoluyla kaynak elde etme, gider kalemlerinin ise faiz giderleri, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması ile israf ve lükse giden kaynaklar olduğunu iddia etti.

Siyasetin görevinin hayır kuruluşu gibi yardımı faaliyeti yapmak olmadığını söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Borçla zamla vergiyle değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi, o kaynakla da üretim ve istihdam ortamının oluşturulması, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomiye geçilmesiyle Türkiye'nin ekonomik olarak düze çıkarılması hedeflenmelidir."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal ise parti olarak, Türkiye'nin ihtiyaç ve sorularını tespit eden, bu sorunların çözümü için ürettikleri önerileri de içeren bir dizi kitap hazırladıklarını bildirdi.

Aydal, D-8 ülkelerinin altına dayalı bir "D-8 coin" çıkartması gerektiğini belirterek, "Bir yıl süreyle karşılıklı biz blockchain sistemi üzerinden bu değişimleri yapabilirsek, dışarıya hiçbir para ödemeden ticaret yapabiliriz." diye konuştu.

Fatih Erbakan'dan üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi önerisi
Fatih Erbakan'dan üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi önerisi
Fatih Erbakan'dan üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi önerisi
Fatih Erbakan'dan üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi önerisi
Fatih Erbakan'dan üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi önerisi

Muhammed Ali Fatih Erbakan, İstihdam, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan'dan 'üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi' önerisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan "üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi" önerisi - Son Dakika
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