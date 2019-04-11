Fatih Erbakan Diyarbakır'a Geliyor
1 saat önce
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 13 Nisan'da partisinin il kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a geliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:12 Kaynak: İHA
Yeniden Refah Partisi
Genel Başkanı Fatih Erbakan
, 13 Nisan'da partisinin il kongresine katılmak üzere Diyarbakır
'a geliyor.
Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Sabih Dallı yaptığı açıklamada, bir süre önce il teşkilatına kurucu başkan olarak atandığını belirtti. Dallı, "13 Nisan Cumartesi günü Kayapınar
ilçesindeki bir düğün salonunda düzenleyeceğimiz birinci il kongremize Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile aynı zamanda eski bakan olan Genel Başkan Yardımcısı Sacit Günbey
de katılacak" dedi.
Dallı, kongrelerine tüm halkı da davet etti. - DİYARBAKIR
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