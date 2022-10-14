Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Kılıçdaroğlu, 8 saat esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Kılıçdaroğlu, 8 saat esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu"

14.10.2022 23:07
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Kılıçdaroğlu, 8 saat esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu"

Partisinin İl Başkanlığı kongresi için Bingöl'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Kılıçdaroğlu, masanın en büyük ortağı ama bu hafta kaçar gibi Amerika'ya koştu gitti.

Partisinin İl Başkanlığı kongresi için Bingöl'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Kılıçdaroğlu, masanın en büyük ortağı ama bu hafta kaçar gibi Amerika'ya koştu gitti. Amerika gezisinde 8 saat ortadan kayboldu, basın mensuplarını atlattı, koruma ordusunu atlattı, 8 saat esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu" dedi.

Yeniden Refah Partisi Bingöl İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi yapıldı. Bingöl Belediyesi konferans salonunda yapılan ve çok sayıda partilinin de katılım sağladığı kongrede konuşan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"Uçak biletini dahi o görüşmeleri yapmak için yaktı"

Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini eleştiren Erbakan, "Kılıçdaroğlu, masanın en büyük ortağı ama bu hafta kaçar gibi Amerika'ya koştu gitti. Amerika gezisinde 8 saat ortadan kayboldu basın mensuplarını atlattı, koruma ordusunu atlattı, 8 saat esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Uçak biletini dahi o görüşmeleri yapmak için yaktı. Uçak biletini neden yaktınız, yolunuzun üzerinde kimler vardı, kimlere gittiniz kimlerle görüştünüz, ne için ne maksatla görüştünüz. Neden bu görüşmeleri gizli tutmak mecburiyetinde hissettin. Neden kamuoyundan sakladın? Malum bir ara biliyorsunuz CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da belediye başkanı olur olmaz koşa koşa Londra'daki Chatham House'a gitti. Orada ödül aldı konuşma yaptı. Chatham House dünyada siyonizmin en önemli unsurlarından ve en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Arkasından İstanbul karlar altında kalırken ve vatandaş eziyet çekerken İngiltere büyükelçisiyle balık yerken yakalandı. Şimdi de Kılıçdaroğlu gizli saklı 8 saat esrarengiz bir şekilde Amerika'da ortadan kayboldu. Niçin gizli saklı işler yapıyorsunuz. Nedir bu aziz bir milletten sakladığınız? Biz Milli Görüşüz, biz yolu Amerika'dan geçmeden iktidar olmuş bir hareketiz elhamdülillah" diye konuştu. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Kılıçdaroğlu, 8 saat esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu' - Son Dakika

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