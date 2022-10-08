Fatih Erbakan: "mevcut İktidardaki İnsanların Yaptığı Adaletsizlikler Gençlerin Dine Bakış Açısında Birtakım Sıkıntılar Doğmasına Sebep Oluyor" - Son Dakika
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Fatih Erbakan: "mevcut İktidardaki İnsanların Yaptığı Adaletsizlikler Gençlerin Dine Bakış Açısında Birtakım Sıkıntılar Doğmasına Sebep Oluyor"

08.10.2022 16:30

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Gençler camiye gelmiyor” sözüyle ilgili “Mevcut iktidardaki insanların dindar bir yaşantısı var. Eşleri başörtülü, imam hatipte okumuşlar ama onların yaptığı adaletsizlikler, suiistimaller, yanlışlar insanların özellikle de gençlerin dine bakış açısında birtakım sıkıntılar doğmasına sebep oluyor” dedi. Erbakan, “sansür yasası” teklifini “muhalefeti susturmak, gerçeğin yayılmasına engel olmak maksadıyla kullanmaya açık bir yasa” diye nitelendirdi.

TUNAKAN YILDIRIM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Gençler camiye gelmiyor" sözüyle ilgili "Mevcut iktidardaki insanların dindar bir yaşantısı var. Eşleri başörtülü, imam hatipte okumuşlar ama onların yaptığı adaletsizlikler, suiistimaller, yanlışlar insanların özellikle de gençlerin dine bakış açısında birtakım sıkıntılar doğmasına sebep oluyor" dedi. Erbakan, "sansür yasası" teklifini "muhalefeti susturmak, gerçeğin yayılmasına engel olmak maksadıyla kullanmaya açık bir yasa" diye nitelendirdi.

Partisinin Karabük 2. Olağan Kongresi için kente gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kongre öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

"GERÇEĞİN YAYILMASINI ENGELLİYOR"

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren sansür yasa teklifiyle ilgili bir soru üzerine Erbakan, şöyle konuştu:

"Oradaki ifadeler çok muğlak. Gerçeğe aykırı bilgiyi yaymak, toplum sağlığını ilgilendiren konularda konuşmak, insanları galeyana getirmek… Yani soyut ve muğlak ifadeler. O nedenle pek de olumlu bulmuyoruz. Bu başka amaçlarla muhalefetin susturulması amacıyla, gerçeğin yayılmasına engel olmak, perdelemek maksadıyla kullanmaya açık bir yasa."

"GENÇLERİN DİNE BAKIŞ AÇISINDA BİRTAKIM SIKINTILAR DOĞMASINA SEBEP OLUYOR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Gençler camiye gelmiyor" sözünün anımsatılması üzerine Erbakan, "Gençler camiye gitmiyorsa burada eğitim noktasında problem vardır demektir. Birtakım namaz kılan, oruç tutan, dindar olan ve halkın gözü önünde olan insanların yaptığı yanlışların etkisi olmaktadır. Buna çok sık rastlıyoruz. Mevcut iktidardaki insanların dindar bir yaşantısı var. Eşleri başörtülü, imam hatipte okumuşlar ama onların yaptığı adaletsizlikler, suiistimaller, yanlışlar insanların özellikle de gençlerin dine bakış açısında birtakım sıkıntılar doğmasına sebep oluyor. Dolayısı ile sorunu burada aramak lazım" dedi.

Erbakan, basın toplantısının ardından kentte esnaf ziyareti yaptı.

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Kaynak: ANKA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Erbakan, Refah Partisi, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: 'mevcut İktidardaki İnsanların Yaptığı Adaletsizlikler Gençlerin Dine Bakış Açısında Birtakım Sıkıntılar Doğmasına Sebep Oluyor' - Son Dakika

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