FATİH ERBAKAN: MİLLETİN DERDİYLE DERTLENMEK YERİNE ALTIN GÜNÜNE DEVAM EDİYORLAR - Son Dakika
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FATİH ERBAKAN: MİLLETİN DERDİYLE DERTLENMEK YERİNE ALTIN GÜNÜNE DEVAM EDİYORLAR

10.09.2022 21:32

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli bir araya geliyorlar.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli bir araya geliyorlar. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip, dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Rize'de partisinin 2'nci olağan il kongresine katıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleşen kongrede konuşan Erbakan, yıllarca milli görüşün önünü kesmek için iki kutup çıkarıldığını söyledi. Erbakan, "Dediler ki sağcılar buraya, solcular buraya. CHP'ye solcular, Adalet Partisi'ne sağcılar, Anavatan Partisine sağcılar, SHP'ye solcular. İki tane kutup var. Muhalifsen masa başındakilere gideceksin, Cumhur İttifakı isen kasa başındakilere gideceksin. Onun dışında hiçbir alternatif yok. Şimdi de Erbakan hocamızın yıllarca gulu gulu dansı dediği gibi masa başındakiler, kasa başındakiler oyunu oynuyor. Hacivat'la Karagöz oyunu gibi. Başka hiçbir şey yok. Burada gümbür gümbür gelen iktidar adayı Yeniden Refah Partisi var. Anadolu'yu gezdiğimiz zaman yeniden refahın ayak sesleri duyuluyor" diye konuştu.

'BUNLARDAN MİLLETE BİR FAYDA GELMEYECEĞİNİ AYLARDIR SÖYLÜYORUZ'

6'lı masa ile ilgili konuşan Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli bir araya geliyorlar. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar. Bir de sürekli birbirleri ile atışıyorlar. En son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi diye tartıştılar çünkü HDP gizli ortak. Sürekli birbirleriyle atışma içerisindeler. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa 6'sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya geldiler. Ne konuşuyorsunuz bu masada? 36 kez bir araya geliyorsunuz ortada bir kaynak paketiniz var mı? Yok. Şu milletin canını yakan ekonomik krize bir çözümünüz var mı? Yok. Ortaya bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabildiniz mi? Onu da çıkaramadınız. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyorlar. Milletin derdi nerede bunların hali nerede? Bunlardan millete bir fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı Açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı Açıklaması Fatih Erbakan: Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar Fatih Erbakan: Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar
Kaynak: DHA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH ERBAKAN: MİLLETİN DERDİYLE DERTLENMEK YERİNE ALTIN GÜNÜNE DEVAM EDİYORLAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH ERBAKAN: MİLLETİN DERDİYLE DERTLENMEK YERİNE ALTIN GÜNÜNE DEVAM EDİYORLAR - Son Dakika
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