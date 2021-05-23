Fatih Erbakan: Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır - Son Dakika

Fatih Erbakan: Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır

23.05.2021 14:45
Fatih Erbakan: Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır, System.String[]

YENİDEN Refah Partisi'nin Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde ikincisini düzenlediği Milli Siyaset Akademisi'ne katılan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır.

YENİDEN Refah Partisi'nin Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde ikincisini düzenlediği Milli Siyaset Akademisi'ne katılan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır. Bu farkı bir kez daha açıkça burada ortaya koyduk. Milletimizin teveccühü ve ferasetiyle bundan sonra pişman olacağı, dizini döveceği tercihler yapmayacaktır. Her zaman dediğimiz gibi insanlığın kurtuluşunun ilacı ve çaresi olan milli görüşle karar kılacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi tarafından Antalya başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde birçok ilden gelen katılımcılarla Alanya'daki bir otelde 3 günlük Milli Siyaset Akademisi düzenlendi. Yapılan programın sonunda katılımcılara sertifikalarını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan verdi. Yeniden Refah Partisi Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe koordinatörlüğünde düzenlenen akademi kapsamında Genel Başkan Erbakan, 'Neden Siyaset', İhsan Şenocak 'Manevi Değerlerimiz', uzman klinik psikolog Mikdat Ertem 'Siyasi İletişim Teknikleri', Doç. Dr. Süleyman Akdemir 'Adil Düzen' dersi verdi.

'UZMANLAR MİLLİ GÖRÜŞ SİYASETİNİN ASIL MAKSADINI AKTARDILAR'Kapanış dersinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere bilgi veren Genel Başkan Fatih Erbakan, "Alanya'da Yeniden Refah Parti'mizin Milli Siyaset Akademisi programı dolayısıyla bulunuyoruz. Bulunduğumuz otelde cuma akşamından itibaren bugün akşam üzere bitmek üzere yapılan Milli Siyaset Akademisi çalışmamızı gerçekleştirdik. Burada alanlarında uzman hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de sosyal alandaki konularda milli görüş siyasetinin asıl maksadını, asıl özünü gelen katılımcılara akademik olarak, ilmi olarak, teknik olarak aktardılar" dedi.'MİLLİ GÖRÜŞÜN NEDEN DİĞERLERİNDEN FARKLI OLDUĞU ANLATILDI'Milli Siyaset Akademisi'nde kendisinin de 'Neden Milli Görüş Siyaseti' konulu bir sunumu olduğunu hatırlatan Fatih Erbakan, "Milli görüşün neden diğerlerinden farklı olduğu, milletimizin ve bütün insanlığın kurtuluşunun tek yolu, tek ilacı olmasının sebebi burada izah edildi. Aynı zamanda bizlerin milli görüş olarak 52 seneden beri neden bu çalışmayı yaptığımızı, bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzu delilleriyle açık bir şekilde ifade ettik. Burada ifade etmemiz gereken husus neden siyaset sorusundan ziyade neden milli görüş siyasetidir çünkü milli görüş siyaseti dünya öncelikli bir siyaset değil ahiret öncelikli bir siyasettir. Dünyacı olan insanların ahireti düşünmeyen bakış açısıyla değerlendirenlerin anlamaktan güçlük çekeceği bir siyasettir. Ancak biz 52 seneden beri başta merhum Erbakan Hocamızın önderliğinde şimdi de hızlı bir şekilde devam eden mücadelemizde bütün insanlığın kurtuluş ve selameti için mücadele ediyoruz" diye konuştu.'İNSANIĞIN KURTULUŞUNUN İLACI MİLLİ GÖRÜŞ'Bu mücadelelerinin sonunda büyük bir mükafata nail olacaklarını düşünerek hareket ettiklerini belirten Erbakan, şöyle dedi:

"Bunu düşünerek dünyalık beklentilerle değil, dünyacı bakış açısıyla değil, ahiret öncelikli, ahireti düşünen zihniyetle bu çalışmaları yapıyoruz. Milli görüşün de bütün insanlığın saadet ve selametinin yolu, ilacı ve adresi olduğuna inanıyoruz. Bu çalışmada da bunu ortaya koyduk. Milli görüş siyasetini güncel, gündelik diğer partilerin yaptığı reel politikalardan ayırt etmek gerekir çünkü reel, politik şartlara göre davranmak pozisyon almak, oy almak, koltukta kalmak ve iktidarı devam ettirebilmek için çalışmak, tek önceliğin bu olması demektir. Ancak milli görüş siyaseti ise sadece oy almak iktidar olmak değil asıl olarak Cenabı Allah'ın rızasını kazanmak, ahirette karşılığını hesap ederek, siyaset yapmak demektir. Bu nedenle milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır. Bu farkı bir kez daha açıkça burada ortaya koyduk. Milletimizin teveccühü ve ferasetiyle bundan sonra pişman olacağı, dizini döveceği tercihler yapmayacaktır. Her zaman dediğimiz gibi insanlığın kurtuluşunun ilacı ve çaresi olan milli görüşle karar kılacaktır."


Fatih Erbakan: Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır
Fatih Erbakan: Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır
Fatih Erbakan: Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır
Fatih Erbakan: Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır - Son Dakika


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