FATİH ERBAKAN: MİLLİ GÖRÜŞÜ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH ERBAKAN: MİLLİ GÖRÜŞÜ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ

16.10.2022 12:07

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Malatya il kongresine katıldı.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Malatya il kongresine katıldı. Erbakan, "Yeniden Refah bu noktaya tırnaklarıyla sökerek geldi. Omuz omuza çok büyük zaferlere hep birlikte yürüyeceğiz. Milli görüşü iktidara taşıyacağız. Erbakan hocamızın gösterdiği hedefe birer birer ulaşacağız" dedi.

Partisinin Malatya il kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kentteki bir otelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, konuşmasının başında, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasına değinerek, "Hayatını kaybeden kıymetli emekçi işçi kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı olarak kurtulan tüm işçilerimize de Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenabı Allah, bir daha böyle facialar yaşatmasın. Gerekli tedbirleri zamanında, yerinde almayı nasip eylesin" dedi. Bölgeye bir heyet gönderdiklerini kaydeden Erbakan, vatandaşların acısına ortak olup, gerekli incelemeleri yaparak, raporlaştıracaklarını söyledi.

'MİLLİ GÖRÜŞÜ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ'

Erbakan, üye sayılarının her geçen gün arttığını ifade ederek, "Amerika'ya gidip, kapalı kapılar arkasında söz vererek, söz alarak değil, televizyon ve gazetelerin cilalayıp, parlatmasıyla değil, milyon dolarların gücüyle değil, parayla, zorla, yoklama alarak, üye yapıp salon doldurarak değil, hanım kollarımızın yazın 40 derece güneşin altında üye stantlarında akşama kadar nöbet tutmasıyla bu noktaya geldik. Gençlik kollarımızın eksi 10 derece soğuk havada çalışmalarıyla bu noktaya geldik. Teşkilatlarımızın yağmur, kar, soğuk demeden sabahtan akşama kadar gayret etmesiyle bu noktaya geldik. Yeniden Refah bu noktaya tırnaklarıyla sökerek geldi. Omuz omuza çok büyük zaferlere hep birlikte yürüyeceğiz. Milli görüşü iktidara taşıyacağız. Erbakan hocamızın gösterdiği hedefe birer birer ulaşacağız" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU KAÇAR GİBİ AMERİKA'YA GİTTİ, 8 SAAT ORTADAN KAYBOLDU'

Muhalefetteki partileri de eleştiren Erbakan, "6 tane birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37. kez toplantı yapmışlar. 6 aydan beri konuşuyorlar sonunda ortada bir tane somut proje var mı? Şu ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları kaynak paketi var mı? Bunları geçtim, bir cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyamadılar. 6 masanın başında bir de masanın altında HDP, 7 ortak 6 aydır ortaya hiçbir şey koyamıyorlar. Masanın en güçlü ortağı Kılıçdaroğlu, kaçar gibi Amerika'ya gitti ve orada tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu, uçak biletini dahi yaktığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor; bu 8 saat neden ortadan kayboldunuz? Kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız? Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz? Malumunuz CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da seçilir seçilmez Londra'ya gitmişti. İngiltere Büyükelçisiyle de gizli, kapaklı balık yediği ortaya çıktı. Niçin gizli saklı iş yapıyorsunuz, bu aziz milletten sakladığınız nedir? Milletimiz bu sorunların cevabını merak ediyor. Biz mili görüşüz. Yolu Amerika'dan geçmeden iktidar olan bir hareketiz" şeklinde konuştu. Erbakan, 6'lı masanın 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili açıklamasına da değinerek, "İlk yapacağı iş İstanbul Sözleşmesini geri getirmek olan bir yapıdan bu millete, ülkeye hayır gelir mi?" dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Fatih Erbakan'dan esnaf ziyareti Fatih Erbakan'dan esnaf ziyareti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Altı ayda 37 kez toplandılar ortada bir şey yok' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Altı ayda 37 kez toplandılar ortada bir şey yok'
Kaynak: DHA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH ERBAKAN: MİLLİ GÖRÜŞÜ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 16:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: FATİH ERBAKAN: MİLLİ GÖRÜŞÜ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement