Fatih Erbakan Palandöken teşkilatını konuk etti - Son Dakika

Fatih Erbakan Palandöken teşkilatını konuk etti

01.01.2021 15:27
Fatih Erbakan Palandöken teşkilatını konuk etti, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erzurum rüzgarları esti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erzurum rüzgarları esti. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, partisinin Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş ve ekibini, üye çalışmalarında gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür plaketiyle ödüllendirdi.

Bir süre önce Erzurum İl Başkanlığı görevine atanan Fatih Kaylı'nın de katılımıyla gerçekleşen buluşmada Erbakan, birbirinden önemli mesajlar verdi. Erzurum'a en son gelişinde Palandöken İlçe Başkanlığı kongresine katıldığını anımsatan Genel Başkan Erbakan, söz konusu kongrede Palandöken İlçe Başkanı seçilen Yusuf Kızıltaş'ın ekibiyle birlikte gösterdiği gayretten çok etkilendiğini dile getirdi. Yeniden Refah saflarına dahil edilen her yeni üyenin, Milli Görüş iktidarı için atılan bir adım olduğunu vurgulayan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, "Bu anlamda Palandöken İlçe Başkanımız Yusuf Kızıltaş kardeşimi ve birbirinden kıymetli Yönetim Kurulu üyesi kardeşlerimi tebrik ediyor, kutluyorum" dedi.

Erbakan'dan Palandöken Teşkilatına Teşekkür

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Teşkilat Başkanı Arif Bayram Geyik, İlçe Sekreteri Ayhan Şanlı, Ar-Ge Başkanı Şenol Yöngül, Halkla İlişkiler Başkanı Cengiz Yılmaz, Ekonomi ve Mali İşler Başkanı Ahmet Tenkiz, Tanıtım Medya Başkanı Mete Ağgül ve Siyasi İşler Başkanı Adem Kızıltaş'dan oluşan Palandöken Refah yönetimine övgüler dizen Fatih Erbakan, "Palandöken İlçe Teşkilatımızda gece-gündüz çalışan birbirinden değerli kardeşlerimiz, Erzurum'da hakikaten kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Şurası muhakkak ki, bu dava emek istiyor, samimiyet, muhabbet, ihlas ve gayret istiyor. Hamdolsun, bugüne kadar aldığımız mesafe, bu çatı altında toplanan büyüklerimizin ve kardeşlerimizin özverisi sayesindedir. Dadaşlar diyarı Erzurum'da, Palandöken ilçe teşkilatımızın ortaya koyduğu gayret, bu sebeple her türlü takdirin üzerindedir" diye konuştu.

Kızıltaş: Refah'ı İktidara Taşıyacağız

Ankara'ya davet ettiği ve Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde konuk ettiği Palandöken İlçe Teşkilatı yöneticileriyle görüş alışverişinde de bulunan Erbakan, İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş'tan parti çalışmaları hakkında bilgiler de aldı. Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, Yeniden Refah Partisi'nin, Türk siyasetine damgasını vurmuş olan Milli Görüş felsefesini temsil ettiğini söyleyerek, "Bugün 'Refah' denilince akıllara Milli Görüş geliyorsa, hizmet aşkı ve samimiyet geliyorsa, huzur, bolluk, bereket ve kalkınma geliyorsa, böyle bir çatı altında bulunuyor olmak en başta bizler için bir gurur vesilesidir. Bizlere bu davaya hizmet etme imkanı sunuldu, bizler de elimizden gelenin en iyisini yapmakla mükellefiz. Erzurum'da ve ilçemiz Palandöken'de, halkımızın destek ve teveccühleriyle büyümeye, Allah'ın izniyle de Yeniden Refah'ı iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Yusuf Kızıltaş ve kurmaylarını teşekkür belgesi ve plaketle ödüllendiren Genel Başkan Erbakan'a, Palandöken teşkilatı tarafından Oltu Taşı tespih hediye edildi. - ERZURUM

Fatih Erbakan Palandöken teşkilatını konuk etti
Fatih Erbakan Palandöken teşkilatını konuk etti

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Palandöken, Hisarcık, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan Palandöken teşkilatını konuk etti - Son Dakika


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