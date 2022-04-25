Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı

25.04.2022 08:54

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, "Türkiye, Milli Görüşle yönetilmediği zaman üç tane felaketle karşı karşıya kalır. Bir tanesi aç kalmak, ikincisi borca esir olmak, üçüncüsü de işsiz kalmak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, "Türkiye, Milli Görüşle yönetilmediği zaman üç tane felaketle karşı karşıya kalır. Bir tanesi aç kalmak, ikincisi borca esir olmak, üçüncüsü de işsiz kalmak." dedi.

Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Avcılar'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, eski başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anarak sözlerine başladı.

Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'nin Milli Görüş ile yönetilmemesi halinde karşılaşılacak durumlarla ilgili sözlerini hatırlatan Fatih Erbakan, "Türkiye, Milli Görüşle yönetilmediği zaman üç tane felaketle karşı karşıya kalır. Bir tanesi aç kalmak, ikincisi borca esir olmak, üçüncüsü de işsiz kalmak. Ahlaki erozyonu da ifade ediyordu dördüncü madde olarak ama burada ekonomik konulara ağırlık vereceğimizden dolayı üç madde üzerinde durmak istiyorum." diye konuştu.

Vatandaşların, Necmettin Erbakan ve Milli Görüşe olan vefa borcunu Yeniden Refah Partisi'ne oy vererek ödeyeceklerini dile getiren Fatih Erbakan, şunları ifade etti:

"Yeniden Refah Partisi olarak geldiğimizde tek bütçe yaparak işe başlayacağız. Belediyelere, bakanlıklara, külliyeye ve bütün kamu kuruluşlarına tek bütçe yapma zorunluluğu getirilecek. Hiç kimse birbirinden daha fazla bir gider, harcama yapma imkanına sahip olmayacak. 'Kamu tek' hesabıyla, yani havuz sistemiyle ve tek bütçeyle faize giden milyarlarca dolar kurtarılmış olacak. Faiz giderleri en aşağı seviyeye getirilecek ve en kısa süre içerisinde sıfırlanacak. AR-GE başkanlığımızın çok titiz çalışmalarla ortaya koymuş olduğu, 'Milli Kaynak Paketleri' kitabımızda yazan, 15 adımla bir senede borçsuz, vergisiz 150 milyar dolar kaynağı bulacağız ve bu aziz milleti kaynakla buluşturacağız."

İftar programına Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Aydal, Zafer Emanetoğlu, Erkan İlyas Helvacı ve partililer katıldı.

Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı
Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı
Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı
Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı
Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı

YORUMLAR
500
Davutoğlu, partisinin Sakarya İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı Davutoğlu, partisinin Sakarya İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin iftar programına katıldı MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin iftar programına katıldı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:21:00. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement