Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katıldı Açıklaması

13.03.2022 17:40
Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katıldı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hedeflerinin yaşanabilir ve yeniden büyük bir Türkiye ile İslam birliğinin kurulması olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hedeflerinin yaşanabilir ve yeniden büyük bir Türkiye ile İslam birliğinin kurulması olduğunu söyledi.

Partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katılan Erbakan, eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan'ın "Biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder, Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez" sözünü hatırlattı.

Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını dile getiren Fatih Erbakan, "Bu kongre sadece İstanbul İl Teşkilatımızın 2. Olağan İl Kongresi değil, bu kongre hem yerel yönetimlerde hem de merkezi yönetimde iktidara yürüyüş kongresi olarak gerçekleştiriliyor. Cenab-ı Allah bu kongremizin milli görüşün Yeniden Refah Partimizin hem İstanbul'da hem de bütün Türkiye'de en büyük zaferlerine vesile kılsın inşallah." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin 3 temel hedefi olduğunu anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

"Hedefimizin birincisi ülkemizin yaşanabilir bir Türkiye haline gelmesidir. İkincisi yeniden büyük Türkiye ve lider ülke Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi. Üçüncüsü de Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulması ve İslam birliğinin öncülüğünde de adil bir dünyanın, yeni bir dünyanın inşa edilmesidir. Bu hedeflerimize kararlılıkla, azimle, milli görüş hareketi olarak 53 seneden beri bir gün dahi ara vermeden bütün gücümüzle yürümeye devam ediyoruz."

Milli ve yerli üretim konusunda bazı adımların atıldığını ancak bunların yetersiz olduğunu savunan Erbakan, "Evet, İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz. Aselsan ve bazı firmalar sayesinde teknoloji ve elektronik alanında bazı ilerlemeler kaydediyoruz ama buna mukabil ihraç ettiğimiz ürünlerimiz içerisinde yüksek teknoloji ürünü ürünlerin oranı sadece yüzde 3 seviyesindedir. Gelişmiş ülkelerde yüzde 40, 50, 60 seviyesinde olan bu oran Türkiye'de sadece yüzde 3 seviyesindedir. Evet, bazı adımlar atılmaya çalışılıyor ama milli gelirimiz içerisinde sanayi üretiminin payı yüzde 20'nin dahi altına düşmüştür. ve her geçen gün gerilemeye devam etmektedir. Bu oranlarla bu gerçeklerle yeniden büyük Türkiye olamayız, yeniden büyük Türkiye hedefinin yanından bile geçemeyiz." şeklinde konuştu.

Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katıldı Açıklaması
Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katıldı Açıklaması
Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katıldı Açıklaması

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, İstanbul, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika


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