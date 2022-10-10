Fatih Erbakan: Sayın İktidar Yetkilileri, Sizin Yaşadığınız Epistemolojik Kopuş Falan Değil, Düpedüz Gerçeklerden, Halktan, Halkın Gündeminden Kopuş

GÖKAY ŞİMŞEK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Geçenlerde Sayın Bakan Nebati, yaptığı konuşmada bir epistemolojik kopuştan bahsetti. Yaptığı konuşmayı ben, kendisinin de anladığından şüpheliyim. Paradigmalar, epistemolojik kopuşlar, şunlar, bunlar; bir kağıt yazıp vermişler, onları okudu. Biz kendilerine diyoruz ki; Sayın Bakan, sayın iktidar yetkilileri, sizin yaşadığınız epistemolojik kopuş falan değil, düpedüz gerçeklerden kopuş, halktan kopuş, halkın gündeminden kopuş" dedi.

Fatih Erbakan, dün partisinin Bilecik il kongresine katıldı. Erbakan, kongrede yaptığı konuşmada AKP iktidarını eleştirdi ve şunları söyledi:

"20 SENİN SONUNDA GELDİKLERİ NOKTADA BÜYÜK BİR KOPUŞ YAŞIYORLAR"

"İktidar partisi, 20 seneden beri iktidarda bulunuyor. Kimseye nasip olmamış kadar uzun bir süre, kimseye nasip olmamış yetkilerle ve kimsenin alamadığı kadar büyük halk desteği ile iktidarda durmuş ve bu 20 senenin sonunda da gelinen noktanın birinci derecen sorumlusudur. Hiçbir mazeretin, hiçbir bahanenin arkasına sığınması mümkün değildir. Bu millet, kimseye vermediği desteği, kimseye vermediği yetkiyi verdi. Kimseye vermediği kadar süre verdi ama 20 senin sonunda geldikleri noktada büyük bir kopuş yaşıyorlar.

"SİZİN YAŞADIĞINIZ EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ FALAN DEĞİL, DÜPEDÜZ GERÇEKLERDEN, HALKTAN, HALKIN GÜNDEMİNDEN KOPUŞ"

Geçenlerde Sayın Bakan Nebati, yaptığı konuşmada bir epistemolojik kopuştan bahsetti. Yaptığı konuşmayı ben, kendisinin de anladığından şüpheliyim. Paradigmalar, epistemolojik kopuşlar, şunlar, bunlar; bir kağıt yazıp vermişler, onları okudu. Biz kendilerine diyoruz ki; Sayın Bakan, sayın iktidar yetkilileri, sizin yaşadığınız epistemolojik kopuş falan değil, düpedüz gerçeklerden kopuş, halktan kopuş, halkın gündeminden kopuş.

"ARTIK HALKIN HALİNDEN ANLAMAZ OLDULAR"

20 senelik iktidarın sonunda öyle bir noktaya geldiler ki artık halkın halinden anlamaz oldular. 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' noktasına gelmiş durumdalar maalesef. 'Tarih yazıyoruz' dediler. 'Yeni ekonomik modeli, Türkiye modeli' dediler. 'Avrupa bizi kıskanıyor' dediler. 'Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de raflar boş, bizde dolu' dediler, vatandaşın feryatlarına kulaklarını tıkadılar. Herkesi kendi çevrelerinde ballı ihaleleri alan müteahhitler gibi zannettiler. Herkesi kendi çevrelerindeki 5 maaş, 7 maaş, 9 maaş, ayda 300 bin lira maaş alan bürokratlar gibi zannettiler. Çay, simit hesabıyla, asgari ücret hesabıyla iktidara geldiklerini unuttular.

"HANİ İŞSİZLİK YOKTU"

Bakınız, gerçeklerden kopuşun bir örneği; Sayın Cumhurbaşkanı, Kütahya'da yaptığı konuşmada, 'Birde utanmadan, sıkılmadan 'işsizlik' diyorsun, ne işsizliği ya? Bu ülkede işsizlik falan yok' dedi. 'İş isteyene iş çok' dedi. Peki rakamlar ve gerçekler ne diyor? Tam tersini söylüyor. Geçen ay Türkiye genelinde kamu kurumları 455 kadro açtı, 455 işçi almak üzere. Başvuru ne kadar? 113 bin 812. Yani açılan kadronun 230 misli başvuru oldu. 455 kadroya 113 bin 812 başvuru; hani işsizlik yoktu? Şanlıurfa'da bir kamu kurumu 60 temizlik işçisi alacak, 53 bin 220 kişi başvuruyor. 60 kadro için 53 bin 220 kişi başvuruyor. Temizlik görevlisi olarak, şoför olarak, güvenlik görevlisi olarak başvuranların çok önemli bir kısmı, dört senelik üniversite mezunları. Çaresiz, ümitsiz; üniversite okumuş ama aç kalmamak için mecburen bu işlere başvuruyor."