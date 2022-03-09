FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

09.03.2022 17:59

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "1991 yılında rahmetli Necmettin Erbakan hocamız yaptığı ittifak gibi yapılırsa Türkiye'nin yaşanabilir büyük bir Türkiye olması için adım atılabilir.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "1991 yılında rahmetli Necmettin Erbakan hocamız yaptığı ittifak gibi yapılırsa Türkiye'nin yaşanabilir büyük bir Türkiye olması için adım atılabilir. Bu olursa olur. Olmazsa da tabii ki Yeniden Refah Partisi olarak kendi gücümüzle kendi irademizle seçimlere girmek için ülke genelinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Adan'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazanoğlu Konağı'nda gençlerle buluştu. Bir süre gençlerle sohbet eden Erbakan, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

'MİLLET İTTİFAKIYLA BİRLİK OLMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Bir gencin 'partiniz seçimlerde ittifak olarak girilecek mi " sorusu üzerine Erbakan, "Cumhur İttifakı'na destek olmamız temel prensiplerimiz ve kırmızı çizgimiz açısından mümkün değil. Millet İttifakı'na bakıyoruz. 'İstanbul sözleşmesini getireceğiz. Avrupa Birliği'ne tam manasıyla tabii olacağız. Ayasofya neden camii oldu' Müze olarak kalsaydı. 5 yaşındaki çocuğa Kuran öğretmek çağ dışılıktır? Bu sözler Millet İttifakı'nın ana omurgasının sözleri. Dolayısıyla Millet İttifakı'yla da birlik olmak mümkün değil" dedi.

'ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Yapılacak ittifakın sağ parti olarak görülen seçmen kitlesinin birbirine yakın olan partilerle yapılması gerektiğini belirten Erbakan, "1991 yılında rahmetli Necmettin Erbakan hocamız yaptığı ittifak gibi yapılırsa Türkiye'nin yaşanabilir büyük bir Türkiye olması için adım atılabilir. Bu olursa olur. Olmazsa da tabii ki Yeniden Refah Partisi olarak kendi gücümüzle kendi irademizle seçimlere girmek için ülke genelinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hem üye sayımız, hem teşkilatlarımız ve milletimizin teveccühüyle kendi ismimizle seçime girip ciddi bir sonuç alma potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.

Erbakan, gençlik buluşmasının ardından tespihçiler çarşısında esnaf ziyareti edip, sohbette bulundu.

FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ukrayna'daki savaşı değerlendirdi Açıklaması Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ukrayna'daki savaşı değerlendirdi Açıklaması Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye... Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye...

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Togo Cumhuriyeti, Refah Partisi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
18:13 Köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Baba kızının sağlık durumundan bahsetti:10 dakika kalbi durdu
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:26:08. #1.11#
SON DAKİKA: FATİH ERBAKAN: SEÇİMLERE GİRMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement