FATİH ERBAKAN: SON 1 AYDA EN FAZLA ÜYE KAYDEDEN PARTİ OLDUK

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan son 1 ayda resmi olarak en fazla üye kaydeden parti olduklarını söyleyerek, 'Kaynaklarımız ve projelerimiz ortada. Adalete, refaha, huzura, barışa ve insan haklarına ancak Milli Görüş ile ulaşılır. Milli Görüş'te ancak Yeniden Refah Partisi ile gelir' dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erbakan, Türkiye'de son 1 ay içerisinde resmi olarak en fazla üye kaydeden partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu söyledi. Erbakan, 'Bu çok önemli bir şampiyonluktur. Çünkü her zaman ifade ettiğimiz gibi bu kadar partinin içerisinde, mecliste grubu olan partiler, yüzlerce belediyesi olan partilere rağmen Yeniden Refah Partimizin bu başarıyı göstermesi son derece önemlidir. Merhum Erbakan hocamızın meşhur sözünde olduğu gibi 'Biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder, Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez' diyordu. İnşallah Cenab-ı Allah çok daha büyük başarılarda, zaferlerde buluşmayı nasip edecek, buna inanıyoruz. Asıl amacımız milletimizi çektiği bu maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak? diye konuştu.

'İNŞALLAH YİNE BİZ DÜZELTECEĞİZ'

Fatih Erbakan, üretim ve ihracat olmadan dış ticaret açığının kapatılamayacağını söyleyerek, 'Neden Erbakan Hoca 54'üncü hükümette denk bütçe yaptı. Çünkü borçla, faizle geleceğin nokta bu olurdu onun için. Üretim, ihracat olmadan dış ticaret açığını kapatamazsan, bu dış ticaret açığı yüzünden sürekli Türk lirası değer kaybeder, döviz patlar. Üretim olmadan ithalata bağlı ekonomide döviz patladıkça enflasyon artar. Bunun için yıllar boyunca ne zaman iktidara geldiyse mutlaka 'denk bütçe yapacağız, borçla değil milli kaynaklarla kaynak üreteceğiz.' Beton çimento yerine asıl olarak üretimi ve ihracatı geliştireceğiz. Bu işler ancak Milli Görüş ile olur. En kısa zamanda geleceğiz. İnşallah yine biz düzelteceğiz. Aynen geçmişte olduğu gibi bunu zaten milletimizde yakinen yaşadı ve gördü? dedi.

'BUNU SADECE MİLLİ GÖRÜŞ YAPABİLİR'

Erbakan, denk bütçe ile faiz giderlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

'Kamudaki israfın önüne geçilmesi gerekiyor. İmtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının durdurulması gerekiyor. Bu kaynak aktarılmasının durdurulması. Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri kitabında belirtilen adımlarla kaynak üretilmesi. Bütün bu adımlarla elde edilecek imkanla da beton, çimento ekonomisi değil, üretim, istihdam ve ihracata yönelik bir ekonomiye geçilmesidir. Bunu sadece Milli Görüş yapabilir. 50 senelik geçmişimiz bunun ispatıyla doludur. Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesi nasıl yapıldıysa Milli Görüş tarafından şimdi geleceğiz ve yine aynı şekilde yapacağız. '81 ilimize 681 Proje' adlı kitabımız hazır. Kaynaklarımız ve projelerimiz ortada. Geleceğiz ve yine aynısını yapacağız. 54'üncü hükümette denk bütçeyi nasıl hemen iktidara gelir gelmez gerçekleştirdiysek, yine aynı şekilde yapacağız. 54'üncü hükümette güçlünün, sermayenin iktidarı olmak yerine mazlumun ve ezilenin iktidarı nasıl olduysak yine geleceğiz; yine mazlumun, ezilenin, halkın iktidarı olacağız. Adalete, refaha, huzura, barışa, insan haklarına ancak Milli Görüş ile ulaşılır. Milli Görüş'te ancak Yeniden Refah Partisi ile gelir.?