Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması

02.07.2022 20:57
Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçen ayki resmi rakamlara göre Türkiye'de bir ayda en fazla üye kaydeden siyasi parti olduklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçen ayki resmi rakamlara göre Türkiye'de bir ayda en fazla üye kaydeden siyasi parti olduklarını söyledi.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 3,5 yılda, başka partilerin 13 senede alacakları yolu aldığını kaydetti.

Erbakan, "81 il teşkilatı, 920'den fazla ilçe teşkilatı, 250 bini aşan Yargıtay onaylı resmi üyesi, 50 bine yakın sandık baş müşahidi, pek çok ilimizde mahalle ve köy teşkilatlarıyla, gençlik ve hanım teşkilatlarıyla, seçime hiçbir şekilde baraj problemi olmayan en güçlü bir aktör olarak girmeye hazır ve nazırız. Diğer bazı yeni kurulan partilerin Türkiye genelindeki toplam üyesi kadar üyeyi sadece İstanbul teşkilatımızın yaptığını görüyoruz." diye konuştu.

Üye sayılarının her geçen ay katlanarak arttığını vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ay Yargıtay'ın resmi rakamlarına göre Türkiye'de bir ay içerisinde en fazla üye kaydeden siyasi parti Yeniden Refah Partisi oldu. Üye kayıt şampiyonu olduk. 15 bine yakın üye kaydıyla, geçen ay Türkiye'de en çok üye kaydeden parti olduk. Peki bu ay ne oldu? Bu ay daha 20 gün içerisinde sadece gençlik kollarımız 10 bin 100 üye, hanım kollarımız 12 bin 700 üyeyi kaydettiler. Allah kendilerinden razı olsun."

Türkiye'yi gezdiğini ifade eden Erbakan, çok ciddi bir işsizlik olduğunu, Yunanistan'ın nüfusu kadar, sayıları 10 milyonu bulan işsizler ordusuyla karşı karşıya bulunulduğunu söyledi.

Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"1,5 milyon üniversite diplomalı işsizle karşı karşıyayız. Doğu'da, Güneydoğu'da öyle bölgeler var ki üç gençten biri, ikisi işsiz. Peki iş bulabilen az sayıda şanslı insandan biri olduğunuzda ne olacak? Bu sefer yine geçinemeyeceksiniz hatta aç kalacaksınız. Neden? Yapılan son zamma rağmen asgari ücret 5 bin 500 lira seviyesine gelmiş. Bu haliyle dahi 4 kişilik aile için aylık açlık sınırının 6 bin 500 liranın üzerinde olduğu bir ülkede asgari ücretli insan açlığa talim edecek demektir."

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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan NATO yorumu Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan NATO yorumu
Kaynak: AA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Sultanbeyli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika

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