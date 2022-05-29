FATİH ERBAKAN: TÜRK VE KÜRT'Ü AYIRIRSAN ORTADA NE TÜRK KALIR NE DE KÜRT - Son Dakika
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FATİH ERBAKAN: TÜRK VE KÜRT'Ü AYIRIRSAN ORTADA NE TÜRK KALIR NE DE KÜRT

29.05.2022 18:53

DİYARBAKIR'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın bölge insanını samimi olarak çok seven bir devlet adamı olduğunu belirterek, "Bölge insanının haklarını savunmak için yaptığı Bingöl konuşmasından dolayı ceza aldı, bedel ödedi.

DİYARBAKIR'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın bölge insanını samimi olarak çok seven bir devlet adamı olduğunu belirterek, "Bölge insanının haklarını savunmak için yaptığı Bingöl konuşmasından dolayı ceza aldı, bedel ödedi. Bu bölgeyle ilgili olarak söylediği şu söz hala kulaklarımızdadır; Diyordu ki, Türk ve Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2'nci İl Olağan Kongresi için Diyarbakır'a geldi. Yenişehir ilçesinde bulunan bir düğün salonunda partililerle bir araya gelen Erbakan, Diyarbakır'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Erbakan, "Diyarbakır Anadolu'nun İslam'a açılan kapısıdır. Diyarbakırlı milli görüşçülerle buluşmaktan dolayı en büyük bahtiyarlığı yaşıyoruz. Yüce Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Diyarbakır 1400 seneden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar İslam toprağı olacaktır. İslam kardeşliğinin, ümmet kardeşliğinin ana merkezi olacaktır" diye konuştu.

'TÜRK İLE KÜRT BİR OLURSA KARŞISINDA NE AMERİKA NE DE İSRAİL DURABİLİR'

Merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın bölge insanıyla büyük bir gönül bağı olduğunu dile getiren Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Bölge insanını gerçekten ve samimi olarak çok seven bir devlet adamı ve bir liderdi. Onun sevgisi sadece sözde kalmadı. Aynı zamanda eyleme de dönüştü. Bölge insanının haklarını savunmak için yaptığı Bingöl konuşmasından dolayı ceza aldı, bedel ödedi. Bu bölgeyle ilgili olarak söylediği şu söz hala daha kulaklarımızdadır; Diyordu ki; 'Türk ve Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt ama Türk ile Kürt bir olursa karşısında ne Amerika ne de İsrail durabilir' diyordu. Ne kadar güzel bir yaklaşım, konuyu ne kadar güzel özetleyen bir ifade ve milli görüşün bu noktadaki duruşunu ne kadar güzel açıklayan bir cümle. Biz de bugün Erbakan hocamızın sarf ettiği bu sözlerin aynısını söylüyoruz. Bölgeye en ciddi yatırımları yaptı. Bu bölgede istihdama yönelik, üretime yönelik ve ihracata yönelik taş üzerine taş konulmuşsa, bir çivi çakılmışsa bunların hepsinin altında milli görüşün, Erbakan hocamızın imzası vardır. Diyarbakır bunlardan sadece bir örnektir. Ergani Çimento Fabrikası, Sümerbank fabrikaları, Muş'ta şeker fabrikası bir örnek, Şırnak'ta, Cizre'de azot tesisi, azot sanayi fabrikası öyle. Bu bölgeyi batıdan hiç bir zaman ayrı tutmadı. Biz de inşallah 2'nci 40 yılda Türkiye'nin doğusunu batısından ayırt etmeden kardeşliğimizin gereğini yerine getirecek şekilde bu bölgeyi ihya edeceğiz. Sanayi tesisleriyle, yüksek teknolojik tesisleriyle bu bölgede bir tane işsiz genç kalmayacak, bir tane aç, açıkta insan kalmayacak Allah'ın izniyle. Size bir müjde vermek istiyorum; Geçtiğimiz ay Türkiye genelinde resmi olarak en fazla üye kayıt eden siyasi parti Yeniden Refah Partisi oldu." (DHA)

FATİH ERBAKAN: TÜRK VE KÜRT'Ü AYIRIRSAN ORTADA NE TÜRK KALIR NE DE KÜRT
FATİH ERBAKAN: TÜRK VE KÜRT'Ü AYIRIRSAN ORTADA NE TÜRK KALIR NE DE KÜRT
FATİH ERBAKAN: TÜRK VE KÜRT'Ü AYIRIRSAN ORTADA NE TÜRK KALIR NE DE KÜRT
FATİH ERBAKAN: TÜRK VE KÜRT'Ü AYIRIRSAN ORTADA NE TÜRK KALIR NE DE KÜRT
FATİH ERBAKAN: TÜRK VE KÜRT'Ü AYIRIRSAN ORTADA NE TÜRK KALIR NE DE KÜRT

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Kaynak: DHA

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