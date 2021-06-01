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Fatih Erbakan: Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım - Son Dakika

Fatih Erbakan: Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım

01.06.2021 15:24

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Ekonomi, dış politika alanında tehditlerden kurtulabilmek için ve bir an evvel yeniden büyük Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ' Ekonomi, dış politika alanında tehditlerden kurtulabilmek için ve bir an evvel yeniden büyük Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım. Milletimizin Milli Görüş'ü seçmesi gerektiğini açıklarken, bizi diğerlerinden ayıran çok önemli bir özellik var. Bizim elimizde kapı gibi 'iş bitirme belgemiz' var? dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Mayıs ayı İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) açıkladığı raporda, 2021 yılının ilk 4 ayında 434 esnafın kepenk kapattığı değil intihar ettiğinin ortaya konulduğunu söyledi. Erbakan, bunların sebebinin geçim sıkıntısı, geçim derdi, yoksulluk, borçlar, iflas ve fakirlik olduğunu belirtti. Yapılan bir araştırmada Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında 'boşta gezen genç oranının en yüksek olan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Erbakan, 'Türkiye'de gençliğin yüzde 29'u boşta geziyor. Bu 'ne okuyor, ne de çalışıyor' demek. OECD ortalaması yüzde 12. Nasıl geçinecek, nasıl hayatta kalacak, nasıl hayatını sürdürecek, bu oran yüzde 29'a gelmiş. Dolayısıyla bu oran bu şekilde artıyor. Üniversite diplomalı işsiz sayısı 1,5 milyon. Bu gençlerin bu işsizliği şişerek devam ediyor. Pandemiyle birlikte üzerine eklenenlerle 11 milyon işsiz sayımız var. Dünyanın en yüksek genç işsizlik oranlarından bir tanesi. Aslında böyle bir genç nüfus, sürekli artan bir nüfus bir nimet. Avrupa, Batılı ülkeler yaşlanıyor, nüfus azalıyor. Ortadoğu'da ve Türkiye'deki ülkelere imrenerek bakıyorlar. Ne yazık ki bu genç, dinamik, üretken nüfusa gerekli istihdam imkanını oluşturamıyoruz? diye konuştu.

'DOĞRUNUN, GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI LAZIM'

Erbakan, Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili, 'İzlenme oranı bakımından dünya rekoru kırdı. 8 tane video izlenme oranıyla yaklaşık 100 milyonu geçti. Türkiye'de vatandaşın çok yakın takip ettiği, ilgilendiği bir husus demek. Ayrıca Amerika ve Avrupa basınında da çok ciddi bir şekilde yer alması. Bu iddialarda ismi verilen kimseler resmi görevi olsun, olmasın; konuştukları, anlattıkları iddia sahibinin iddialarını yüzde 60-70 oranında doğruluyor. Bugüne kadar yalan, açık bir çelişki ortaya çıkmıyor. Böyle bir noktada hep söylediğimiz gibi 'mecliste araştırma komisyonu mu kurulacak', gerçi bu reddedildi. 'Hukuk, yargı, savcılar bununla ilgili bir şey mi yapacak'. Bu noktada bundan en çok muzdarip olan AK Parti seçmenleri, AK Parti tabanı. Neden, çünkü töhmet altında kalıyorlar. Bu noktada bunların üzerine gidilmesi; doğrunun, gerçeğin ortaya çıkması, suçu işlemiş biri varsa kim olursa olsun gerekli cezaya çarptırılması; eğer bunlar iftira, yalansa ortaya çıkarsa da herkesin içinin rahat etmesi ve bu suçlanan kişilerinde aklanmış olması lazım. Bir hukuk devletinde, gelişmiş bir demokrasi de, ülkede olması, yapılması gereken bu' dedi.

'KÖTÜ GİDİŞATA KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ'

Erbakan, milli görüş olarak dünyadaki kötü gidişata kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Bugüne kadar söylediği her şey doğru çıkan, bütün söyledikleri birer birer ispatlanan ve bugüne kadar da güç sahibi, yetki sahibi olduğunda önce millet anlayışıyla, 'önce ben, imtiyazlılar, dış güçler' değil; önce millet anlayışıyla bu millete maddi ve manevi en büyük hizmetleri yapmış olan Milli Görüş'te Yeniden Refah Partisi'nde karar kılmaları gerekmektedir. Bunları sadece bilmek yetmiyor, bunlardan bir sonuç çıkartarak, 'Milli Görüş yine haklı çıktı, biz aldandık' dememek için zararın neresinden dönülse kardır. Ekonomi, dış politika alanında tehditlerden kurtulabilmek için ve bir an evvel yeniden büyük Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım. Milletimizin Milli Görüş'ü seçmesi gerektiğini açıklarken, bizi diğerlerinden ayıran çok önemli bir özellik var. Bizim elimizde kapı gibi 'iş bitirme belgemiz' var. Ümmet, İslam alemi, milletimiz, ülkemiz için bedel ödemekten korkmamış bir Milli Görüş. Dış güçlerle dişe diş mücadele etmiş, dünya siyonizmin oyunlarını bozmuş bir Milli Görüş. Bölgenin, bölge ülkelerinin, milletimizin menfaati için risk almış, bedel ödemiş, taşın altına elini koymuş bir Milli Görüş. Dolayısıyla bizim elimizde referanslarımız, iş bitirme belgemiz var.?

Fatih Erbakan: Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım
Fatih Erbakan: Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım
Fatih Erbakan: Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım
Fatih Erbakan: Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Türkiye'nin inşası için Milli Görüş'te karar kılınması lazım - Son Dakika


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