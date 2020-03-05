Fatih Erbakan: "Uzman erbaş maaşı milletvekili maaşının yarısı kadar olmalı" - Son Dakika
Son Dakika Politika Fatih Erbakan: 'Uzman erbaş maaşı milletvekili maaşının yarısı kadar olmalı' - Son Dakika

Fatih Erbakan: "Uzman erbaş maaşı milletvekili maaşının yarısı kadar olmalı"

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, uzman erbaş maaşının en az milletvekili maaşının yarısı kadar olmasını istedi.

Fatih Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, uzman erbaş maaşının en az milletvekili maaşının yarısı kadar olmasını istedi.

Erbakan, yazılı açıklamasında Mehmetçiğin kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Erbakan, devletin vatan mücadelesi veren askerler için fedakarlık yapmasının önemine işaret etti.

Mehmetçiğin vatan için canını vermeye hazır olduğunu aktaran Erbakan, "Vatanı ve milleti için canını ortaya koyan evlatlarımızın sadece şehit olunca değil yaşarken de kıymeti bilinmeli. Uzman erbaş maaşları en azından milletvekillerimizin aldığı maaşın yarısı kadar olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Refah Partisi, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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