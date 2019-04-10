Fatih Erdin Bronz Madalyanın Sahibi Oldu
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Fatih Erdin, 86 kiloda bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:21 Kaynak: DHA
Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Fatih
Erdin, 86 kiloda bronz madalya kazandı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, bronz madalya için Rumen Mahai Nicolai Palaghia'nın karşısına çıktı. Erdin rakibini 8-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Fatih Erdin kazandığı bu madalya ile Serbest Güreş Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda 6'ncı madalyasını kazandırmış oldu.
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