Son Dakika Haberleri: Fatih Erdin Bronz Madalyanın Sahibi Oldu

Fatih Erdin Bronz Madalyanın Sahibi Oldu

42 dakika önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Fatih Erdin, 86 kiloda bronz madalya kazandı.

Fatih Erdin Bronz Madalyanın Sahibi Oldu, System.String[]
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Fatih Erdin, 86 kiloda bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, bronz madalya için Rumen Mahai Nicolai Palaghia'nın karşısına çıktı. Erdin rakibini 8-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Fatih Erdin kazandığı bu madalya ile Serbest Güreş Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda 6'ncı madalyasını kazandırmış oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:21 Kaynak: DHA
Avrupa, Fatih, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu! Başakşehirli Elia: Lionel Messi Tanrı Değil, Bizim Gibi Bir İnsan Vukovic'in Giresunspor Maçında Yaptığı Hareket Pahalıya Patladı! Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Erdin Bronz Madalyanın Sahibi Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]