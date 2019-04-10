Son Dakika Haberleri: Fatih Erdin Bronz Madalyanın Sahibi Oldu

Fatih Erdin Bronz Madalyanın Sahibi Oldu

1 saat önce

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, bronz madalya için Rumen Mahai Nicolai Palaghia'nın karşısına çıktı.

Fatih Erdin Bronz Madalyanın Sahibi Oldu, System.String[]
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, bronz madalya için Rumen Mahai Nicolai Palaghia'nın karşısına çıktı.

Erdin rakibini 8-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Fatih Erdin kazandığı bu madalya ile Serbest Güreş Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda 6'ncı madalyasını kazandırmış oldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:02 
Avrupa, Fatih, Güncel
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