Fatih Erdin Bronz Madalyanın Sahibi Oldu
1 saat önce
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, bronz madalya için Rumen Mahai Nicolai Palaghia'nın karşısına çıktı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, bronz madalya için Rumen Mahai Nicolai Palaghia'nın karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:02
Erdin rakibini 8-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Fatih Erdin kazandığı bu madalya ile Serbest Güreş Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda 6'ncı madalyasını kazandırmış oldu.
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