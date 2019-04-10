Fatih Erdin'den Bronz Madalya
8 dakika önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan milli sporcu Fatih Erdin, bronz madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:50 Kaynak: AA
Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan milli sporcu Fatih
Erdin, bronz madalya kazandı. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen organizasyonda 86 kiloda Fatih Erdin, repesaj maçıyla üçüncülük mücadelesine çıkma hakkı elde eden Rumen Mihai Nicolae Palaghia'yı 8-2 yenerek bronz madalya elde etti.
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