Fatih firkateynine büyük ilgi
1 saat önce
Yalova açıklarına demirleyen TCG Fatih firkateyni vatandaşlar tarafından gezildi.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:48 Kaynak: İHA
açıklarına demirleyen TCG Fatih
firkateyni vatandaşlar tarafından gezildi. Büyük ilgi gören firkateyni bir saatte yüzlerce kişi gezdi.
1988 yılında inşa edilen ve o günden sonra bir çok görev ve tatbikatta yer alan TCG Fatih firkateyni Yalova'nın 98. kurtuluş yıldönümü kutlamaları dolayısıyla halka açıldı. Yalova açıklarında demirleyen fırkateyn vatandaşlar tarafından da gezilebildi. Sahilden botlarla alınan vatandaşlar gemiye götürüldü. Burada askeri personeller tarafından gezdirilen vatandaşlara gemi hakkında çeşitli bilgiler verildi. Bir saat gibi kısa bir sürede yüzlerce kişinin gezdiği gemi büyük ilgi gördü. - YALOVA
Ceset çıkan apartmanda koku çilesi! "Biz artık baş edemiyoruz, yardım edin" Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor