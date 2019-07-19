Son Dakika Haberleri: Fatih firkateynine büyük ilgi
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Fatih firkateynine büyük ilgi

1 saat önce

Yalova açıklarına demirleyen TCG Fatih firkateyni vatandaşlar tarafından gezildi.

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Yalova açıklarına demirleyen TCG Fatih firkateyni vatandaşlar tarafından gezildi. Büyük ilgi gören firkateyni bir saatte yüzlerce kişi gezdi.

1988 yılında inşa edilen ve o günden sonra bir çok görev ve tatbikatta yer alan TCG Fatih firkateyni Yalova'nın 98. kurtuluş yıldönümü kutlamaları dolayısıyla halka açıldı. Yalova açıklarında demirleyen fırkateyn vatandaşlar tarafından da gezilebildi. Sahilden botlarla alınan vatandaşlar gemiye götürüldü. Burada askeri personeller tarafından gezdirilen vatandaşlara gemi hakkında çeşitli bilgiler verildi. Bir saat gibi kısa bir sürede yüzlerce kişinin gezdiği gemi büyük ilgi gördü. - YALOVA
Yalova, Fatih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:48 Kaynak: İHA
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