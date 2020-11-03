Fatih gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı - Son Dakika

Fatih gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı

03.11.2020 16:47

Fatih Sondaj gemisi, Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunun ardından yeni müjdeler için yola çıkmıştı.

Fatih Sondaj gemisi, Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunun ardından yeni müjdeler için yola çıkmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.

Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.

Fatih İlk sondajında 405 milyar doğalgaz rezervine ulaşmıştı. Türkiye Petroplleri anonim ortaklığı, bölgede yaptığı araştırmalara göre sondaj noktalarını belirliyor.. Türkali-1 kuyuısu da belirtilerin yüksek olduğu noktalardan.

Hazırlıklarını tamamlayan Fatih gemisi kasım ayının ortasında sondaja başlayacak.

229 metre uzunluğu, 36 metre genişliğe sahip Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

(İHA)

Fatih gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı
Fatih gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı
Fatih gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı
Fatih gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Karadeniz, Enerji, Tuna 1, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı - Son Dakika


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