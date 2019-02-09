Son Dakika Haberleri: Fatih Gürbüz: "Foça'da Temiz, Yeni Bir Sayfa Açacağız"

Fatih Gürbüz: "Foça'da Temiz, Yeni Bir Sayfa Açacağız"

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça Belediye Başkan adayı Fatih Gürbüz, Foça'nın geleceği için umut vaat eden açıklamalar yaptı.

Fatih Gürbüz:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça Belediye Başkan adayı Fatih Gürbüz, Foça'nın geleceği için umut vaat eden açıklamalar yaptı. 1 Nisan'ın Foça için yeni bir başlangıcın tarihi olacağına işaret eden Fatih Gürbüz, "Yeni bir başlangıç için yola çıktık. Bir dakikamızı daha boşa harcamayacak ve geçmişle oyalanmayacağız. Geçmişe değil, geleceğe bakacağız. Foça'ya hak ettiği hizmeti verecek belediye yapısını oluşturmakta kararlıyız" dedi.

"Her kuruşun hesabını vereceğiz "

31 Mart'tan sonra bembeyaz bir sayfa açacaklarını ifade eden Fatih Gürbüz,"Foça'da hep birlikte temiz ve yeni bir sayfa açacağız, buna ihtiyacımız var. Bu yeni sayfada, tevazumuzdan, samimiyetimizden ve daha güzel bir Foça idealimizden asla ödün vermeyeceğiz. Ortak akıl ile şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olacağız. Belediye bütçesindeki önceliğimiz yatırım kalemleri olacak. Bütçe disiplinine ve şeffaflığa sadık kalacağız. Hesap verebilirliği ve saydamlığı kendimize temel ilke edineceğiz. Harcadığımız her bir kuruşun hesabını vereceğiz. Genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da birçok kez işaret ettiği gibi; siyaset, halka hesap verme yeridir, halktan hesap sorma değil. Biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:01 Kaynak: İHA

Politika
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