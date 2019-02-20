Fatih Gürbüz Pazara İndi, Destek İstedi
1 saat önce
Millet İttifakı'nın CHP'li Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, seçim çalışmalarına hız verdi.
Seçim çalışmaları kapsamında, Foça'da Salı günleri kurulan halk pazarını ziyaret eden Fatih Gürbüz, burada vatandaşlarla buluştu.
ÇÖZÜM İÇİN SÖZ VERDİ
CHP'nin Foça adayı Fatih Gürbüz, beraberinde CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve partililerle birlikte halk pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafından ve alışverişe gelen vatandaşlardan büyük ilgi gören Fatih Gürbüz, kendisine iletilen sorunları dinleyip çözüm için söz verdi.Vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran Gürbüz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi.
GÜRBÜZ'DEN MÜJDE
Foça için hazırladığı projelerini yakında açıklayacağını belirterek, Foça'ya modern bir pazar yeri kazandıracaklarının müjdesini veren Fatih Gürbüz, "Bugüne kadar bürokratik engellere takıldığı için yapımı sürekli ertelenen yeni pazar yeri için alternatif bir proje geliştirdik. Görevi devir aldıktan sonra ilk yapacağımız icraatlardan biri Foça'ya modern bir pazar yeri kazandırmak olacak. Zira sokak aralarında pazar yeri kurulması günümüz Türkiye'sinde kabul edilemez. Foça'ya acil olarak kent estetiğine yakışır, modern bir pazar yeri kazandırmak zorundayız. Bu sayede, mevcut pazar yerimizin yetersizliğinden dolayı olumsuz hava koşullarına maruz kalanesnaflarımızın ve vatandaşlarımızın çilesine son vermiş olacağız.Esnafın huzur tezgahını huzur içinde açacağı, insanların keyifli, konforlu ve güvenli alışveriş yapabileceği hijyenik bir ortam oluşturacağız. Bu sayede salı günleri sıkışan kent trafiğini de rahatlatmış olacağız" dedi
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:31 Kaynak: Bültenler
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