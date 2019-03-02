Son Dakika Haberleri: Fatih Gürbüz'ün Seçim Şarkısı Sosyal Medyayı Salladı

Fatih Gürbüz'ün Seçim Şarkısı Sosyal Medyayı Salladı

14 dakika önce

Millet İttifakı'nın CHP'li Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz'ün paylaştığı seçim şarkısı çok beğenildi ve sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Fatih Gürbüz'ün Seçim Şarkısı Sosyal Medyayı Salladı, System.String[]

Millet İttifakı'nın CHP'li Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında kendisi için hazırlanan seçim şarkısını duyurdu. Fatih Gürbüz'ün usta sanatçı Mithat Körler'in imzasını taşıyan seçim şarkısı, Foça'da devam eden seçim kampanyasına renk kattı.

"Güzel Foça'mız İçin Düştük Yollara" adlı seçim şarkısını, kampanya görsellerinden oluşan bir slayt eşliğinde ilk defa sosyal medya hesabından duyuran CHP'li Gürbüz, seçim şarkısının oluşumunda emeği geçenlere teşekkür etti. Gürbüz'ün büyük beğeni toplayan seçim şarkısı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:27 Kaynak: Bültenler

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