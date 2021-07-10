Üye Girişi
Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı - Son Dakika

Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı

10.07.2021 12:51
Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı, System.String[]

Fatih Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali başladı.

Fatih Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali başladı. Festivalde kano, kürek ve dragon bot yarışlarında katılımcılar kıyasıya yarışıyor.

Üç tarafı deniz ile çevirili olan Fatih'te, gençleri su sporlarına teşvik etmek amacıyla yapılan Fatih Haliç Su Sporları Festivali 10-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 17-20 yaş arası gençler, 21 ve üzeri yaş büyükler olmak üzere iki klasmanda gerçekleşecek festivalde katılımcılar; dragon bot, kano ve kürek yarışları yapacak.

İki gün sürecek olan festivalin ilk gününde yarışmacılar su üzerinde kıyasıya mücadele ederek sıralama turlarını tamamladı. Haliç Parkı'nda da langırt, boks makinesi, ayak tenisi, voleybol gibi çeşitli etkinlik ve oyunlar düzenlendi. Ayrıca canlı DJ performansıyla renklenen etkinlikte sponsorların ücretsiz ikramları yer aldı. Festivalin ikinci gününde final yarışları yapılarak, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

"Burada düzenlenmiş çok güzel bir etkinlik var"

İstanbul Su Sporları Kulübü adına yarışan Burak Küçük, "Dragon bot branşına katılacağız. Dragon bot 18 kişilik ekiple çekilen bir su sporu faaliyeti. Daha önce de çeşitli etkinliklere katıldık. Derecelerimiz de var. Burada düzenlenmiş çok güzel bir etkinlik var. Sadece dragon bot olarak değil, kano olsun, badminton olsun, ayak tenisi gibi bir sürü etkinlik var. Burada olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Yarışlarımız başlayacak. Ekstra heyecanımız var. Ekip olarak iyi hazırlandık. Yarışı kazanıp birinci olarak gitmek istiyoruz" dedi.

"Bugün elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Genç kızlar kategorisinde yarışan İdil Atıcı ise, "Dört çifte çekeceğim bugün. Kürek sporunda çok fazla imkan varken ülkemizde böyle organizasyonların yapılmaya başlanması gerçekten çok güzel bir duygu. Bugün de Fatih Belediyesi'ne böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz. Benim gibi gençlerin bu sporla çok daha içli dışlı olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten hem vücudunuzu geliştiriyor hem de eğlendiriyor. Bu tarz yarışlar da bunun tadı tuzu. Bugün elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım birincilik de gelir. Çok iddialı konuşmuyorum. İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı
Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı

Fatih Belediyesi, Su Sporları, Haliç, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara 12:38 Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara "faizli işlemler yapmayın" uyarısı Çocukların vücutlarında yara oluşturan sivrisinek sorununa karşı İBB, İstanbullulara SMS ile uyarıda bulundu 12:30 Çocukların vücutlarında yara oluşturan sivrisinek sorununa karşı İBB, İstanbullulara SMS ile uyarıda bulundu 12:14 "Özür dilerim" yazılı pasta ile yargılanmaktan yırttı! Ana sınıfı öğretmeni sevgilisini tehdit eden genç ucuz kurtuldu
Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu 12:08 Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler 11:54 Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a, 11:36 Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a, "Varsa devlet gelsin" sözü nedeniyle soruşturma açıldı
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu 11:23 Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı 10:50 Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı

Son Dakika Haberleri
12:17 Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar
12:13 "Özür dilerim" yazılı pasta ile yargılanmaktan yırttı! Ana sınıfı öğretmeni sevgilisini tehdit eden genç ucuz kurtuldu
12:11 Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar
12:08 Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu
11:54 Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler
11:42 Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü
11:30 Dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu
11:22 Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu
11:20 Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi
10:52 Ünlü boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi boksör olan oğlu Sebastian, plajda ölü bulundu
Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi         
12:41
Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı         
12:31
Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar         
12:17
Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar         
12:11
Hollanda'nın mutluluğu kısa sürdü! Yasakların kaldırılmasıyla korona kabusu yeniden başladı Hollanda'nın mutluluğu kısa sürdü! Yasakların kaldırılmasıyla korona kabusu yeniden başladı         
12:04
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Tuğba Erçakar davasında karara varıldı! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza Türkiye'nin günlerce konuştuğu Tuğba Erçakar davasında karara varıldı! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza         
11:18
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu         
10:50
Davayı kazandıktan 1 ay sonra öldürüldüler! Mermer ocağı mücadelesinde öldürülen çevreci çiftin mezarında mermer kullanılmadı Davayı kazandıktan 1 ay sonra öldürüldüler! Mermer ocağı mücadelesinde öldürülen çevreci çiftin mezarında mermer kullanılmadı         
10:03
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı         
22:53
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Avrupa'da bir ilk! Malta, aşı sertifikasını göstermeyeni ülkeye almayacak Avrupa'da bir ilk! Malta, aşı sertifikasını göstermeyeni ülkeye almayacak         
20:56
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 13:05:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement