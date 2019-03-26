Son Dakika Haberleri: Fatih'i Suriyelilere Telim Etmeyeceğim" Pankartına Suç Duyurusu

Fatih'i Suriyelilere Telim Etmeyeceğim" Pankartına Suç Duyurusu

1 saat önce

Suriye Dostluk Derneği tarafından, İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy hakkında, "Fatih'i Suriyelilere telim etmeyeceğim" yazan pankart nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Fatih'i Suriyelilere Telim Etmeyeceğim
Suriye Dostluk Derneği tarafından, İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy hakkında, "Fatih'i Suriyelilere telim etmeyeceğim" yazan pankart nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Derneğin avukatı Hanife Tuba Sağcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda, Aksoy'un, 14 Mart 2019'da seçim bölgesinde "Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim" yazılı pankart astırdığını, söz konusu pankartın İlay Aksoy'un isteği ve bilgisi dahilinde asıldığının da şüphelinin beyanıyla sabit olduğunu bildirdi.

TCK'nin ilgili maddesinde, "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır." hükmünün bulunduğu vurgulanan dilekçede, söz konusu pankartın, Suriye'den göç etmek durumunda kalan kişilere karşı nefret ve kin duyulmasına neden olacağı kaydedildi.

Pankarttaki ifadeyle "Suriyelilerin ötekileştirilip aşağılandığı" savunulan dilekçede, İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy'un, komşu iki ülkenin halkları arasındaki barış ve huzur ortamının bozulmasına neden olabilecek tehlikedeki bu eylemi nedeniyle cezalandırılması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:28 Kaynak: AA

İYİ Parti, Suriye, İlay Aksoy, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Sarayın Günlük Harcaması 2 Trilyon Lira ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz Meral Akşener'den İddialı Çıkış: İstanbul, Ankara ve Bursa'yı Alıyoruz Kreşte Otizmli 4 Yaşındaki Çocuğa İşkence İddiası! Oğlunun Bacaklarını Görünce Şoke Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 19:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'i Suriyelilere Telim Etmeyeceğim" Pankartına Suç Duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]