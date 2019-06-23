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Fatih İlçe Seçim Kurulu'na oylar gelmeye başladı

1 saat önce

FATİH İlçe Seçim Kurulu'na 848 sandıkta sayılan oylar gelmeye başladı.

Fatih İlçe Seçim Kurulu'na oylar gelmeye başladı, System.String[]
FATİH İlçe Seçim Kurulu'na 848 sandıkta sayılan oylar gelmeye başladı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Fatih'te 843 sandık ve 5 seyyar sandık olmak üzere toplam 848 sandıkta oy kullanıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılan oylar çuvallara konularak sandık görevlileri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksinde bulunan ilçe seçim kuruluna getirmeye başladı. Bazı sandık görevlilerinin oyları koşarak getirmesi görüntülendi. Oy çuvallarıyla gelen sandık görevlileri girişte kayıt yaptırdıktan sonra 3 kurulun bulunduğu ilçede oylarını teslim etme işlemleri devam ediyor. Oyların teslim alınmasından sonra oy çuvalları her kurulun kendi alanında sıralanıyor.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:19 Kaynak: DHA
İstanbul, Fatih, Güncel
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