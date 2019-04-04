Son Dakika Haberleri: Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda Geçersiz Oyların Sayımı Sona Erdi

Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda Geçersiz Oyların Sayımı Sona Erdi

39 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAFatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda Geçersiz Oyların Sayımı Sona Erdi, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı. 

"FATİH'TE SAYIM BİTTİ, İTİRAZLARIMIZ YİNE OLDU"

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulundan ayrılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.  

Her iki partinin de heyetinin bir kısmı seçim kurulundan ayrılırken, diğer kısmı ise kendilerine ayrılan çadırlarda beklemeye devam ettiler. 

Görüntü Dökümü:

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Fatih ilçe seçim kurulundan görüntü

Heyetlerin dışarı çıkması

Ak Parti İstanbul milletvekili ile röp (Ahmet Hamdi Çamlı)

Hatıra fotoğrafı çekilmeleri

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:03 Kaynak: DHA

Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti, Fatih, Güncel
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