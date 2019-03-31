Fatih İlçe Seçim Kuruluna Oylar Gelmeye Başladı

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Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu

Siyasete Atılan Mehmet Aslan'ın Partisi, Resmi Olmayan Verilere Göre İstanbul Kağıthane'de Seçimi İkinci Olarak Tamamladı!