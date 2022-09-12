Vali Fuat Gürel ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da Fatih İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Karabük'te 190 okulda 3 bin 341 öğretmen ve yaklaşık 36 bin öğrenciyle dersbaşı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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