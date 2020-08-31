"Fatih'in Düşü" projesiyle yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacak - Son Dakika

Edirne'de " Fatih'in Düşü" projesiyle yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de doğduğunu Edirneli Mehmet unvanını benimsediğini belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'nin bugün İstanbul ve Antalya'dan sonra Türkiye'nin en çok turist çeken şehri olduğunu söyleyen Gürkan, bu nedenle Edirne'ye "Fatih'in düşü" isimli yeni bir turistik destinasyon kazandırmak istediklerini ifade etti.

Fatih'in en büyük düşünün, Peygamberin iltifatına mazhar olmak ve İstanbul'u fethetmek olduğunu belirten Gürkan, "Bütün bunlardan yola çıkarak belediyemizden şehit ressam Hasan Rıza'nın en ünlü tablolarından birisi olan Fatih'in İstanbul kuşatmasında gemileri Haliç'te karadan yürüttüğü tablodan esinlenerek "Fatih'in düşü" isimli bir proje yapıyoruz. Bu projede Edirne Sarayının kapısından girdikten sonra büyük bir padişah çadırı göreceksiniz. İçeri girdiğinizde bu tablonun bire bir canlandırması, bire bir replikası olacak." dedi.

Gürkan, projede Osmanlı yemeklerinin sunulduğu çadır ile Saray-ı Cedide-i Amire'nin giriş kapısının bir replikasının da yer alacağını belirten Gürkan, hafta sonları bölgede şehzadelerin kılıç kuşanma töreni olan Gülbank merasimi yapılacağını kaydetti.

Bahar aylarında bitirilmesi planlanan proje II. Bayezid Külliyesi karşısındaki otopark alanında gerçekleştirilecek.

-Edirne'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saraçlar Caddesi'nde, düzenlenen etkinlikte, belediye olarak muharrem orucunun son gününde yaklaşık 4 bin aşure dağıttıklarını belirti.

Muharrem orucunu tutan tüm vatandaşların, oruçlarının kabul olmasını dileyen Gürkan, "İslam dini son ve en güzel dindir. Dünyada yezidler bitmiyor, o nedenle biz güzel dinimiz İslam'ın özeliklerini mutlaka toplumun he ferdine anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor."dedi.

Edirne'nin tüm dinlerin ortak yaşam alanı olduğunu vurgulayan Gürkan, bu anlamda uzlaşı ve hoşgörü içinde insanların yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Cem Vakfı Edirne Şubesi Cemevi Başkanı Mustafa Çetin de 12 gündür Muharrem ayı nedeniyle oruç tuttuklarını belirterek Başkan Gürkan'a aşure dağıtımı nedeniyle teşekkür etti.