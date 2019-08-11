Fatih'in eğitim aldığı medresenin restorasyonu tamamlandı

Edirne'de, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli Medrese'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Edirne'de, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli Medrese'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Osmanlı dönemi başkentlerinden Edirne'deki önemli eğitim kurumlarının başında gösterilen, Mimar Sinan'ın ustası Müslihiddin Ağa tarafından inşa edilen Üç Şerefeli Cami'nin yanı başında 2. Murat zamanında yaptırılan Saatli Medrese, zamanla kullanılmadığı için harap duruma düşmüştü.

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı medresenin yeniden eski işleviyle hayat bulması için Vakıflar Genel Müdürlüğünce 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Avlusundan revaklarına, tonozlarından kubbelerine kadar her alanı elden geçirilen medrese, eski görkemine kavuştu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli bir mirası ihya ettiğini söyledi.

Doğru bir restorasyon projesiyle medresedeki uygulamaların gerçekleştirildiğini anlatan Güneren, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce yapıda statikle ilgili sıkıntılar vardı, bunlar giderildi. Revaklı avlu aslına uygun şekilde tamamlandı. Yazlık ve kışlık dershane bölümleri medreseye uygun şekilde internet, kamera, elektrik, iklimlendirme altyapılarıyla donatıldı. Restorasyonu tamamlanan Saatli Medrese'ye yapılış amacına uygun bir işlev verilecek."

Saatli Medrese

Osmanlı döneminde, başkentlerde padişahların eğitim ve öğretim kurumları kurma geleneği doğrultusunda Edirne'de de sayısız medrese açıldı.

Bunlardan Saatli ve Dar'ül Hadis medreselerinin dönemin en önemli ilim merkezleri olduğu biliniyor. Serhat kentindeki bu iki medrese, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden sonra İstanbul'da kurulan Sahn-ı Seman medreseleri açılana kadar derece olarak üst sıralarda yer aldı.

Saatli Medrese'de, Selçuklu devri eğitim mirasının devam ettiği, talebelere fıkıh, tefsir, felsefe, kelam, mantık derslerinin öğretildiği kaynaklarda yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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