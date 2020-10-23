Son dakika: Fatih'in ilk çocuk kütüphanesi minik okurlarla buluştu - Son Dakika

Çocuklara kütüphane ortamını sevdirip, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kariye Refik Halid Karay Kütüphanesi içerisinde hazırlanan çocuk kitaplığı bölümü hizmete açıldı.

Fatih Belediyesi tarafından restore edilen kütüphanenin birinci katındaki çocuk kitaplığı bölümünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocukların kaliteli zaman geçirmeleri sağlanarak, gelişimlerinin desteklemesi hedefleniyor. Kütüphanede ayrıca çocukların güçlü kavrama yeteneğine sahip olmaları, araştırma ve sentez bilinci kazanabilmeleri, yeteneklerini keşfedip toplumda kendini ifade edebilen, özgüven duyguları gelişmiş birer birey olmaları amaçlanıyor.

Satranç, tiyatro, drama, müzik, el sanatları ve serbest okuma gibi çeşitli aktivitelerin de yapıldığı kütüphanede, 6 bin kitap minik okurlarla ailelerinin beğenisine sunuluyor. Aynı anda 36 çocuk ve velinin birlikte ağırlanabildiği kütüphanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5-10 yaş arasındaki 9 öğrenciyle velisi, alandan faydalanabiliyor.

"Fatih'te bir yıl içinde 7 kütüphane açtık"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocuk kitaplığına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin genel olarak genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, "Buradaki evlerin yaklaşık yüzde 80'i, 2+1 evler. Dolayısıyla Fatih'te yaşayan gençlerimizin bir kısmının evde ders çalışma imkanı yok. Bu anlamda Fatih'te bir yıl içinde 7 kütüphane açtık. İnşallah bu bir ay içerisinde kütüphane sayımız 10 olacak." dedi.

Fatih'te İstanbul'un en büyük kütüphanelerden biri sayılabilecek bir mekanı da hayata geçireceklerini aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

"Yedi kütüphanemiz şu anda şükür öğrencilerle dolup, taşıyor. Merkezi bir ilçe olduğumuz için İstanbul'un farklı ilçelerinden de kütüphanemize gelenler var. Kariye Refik Halid Karay Kütüphanesi'ni de yeniden düzenledik. Üst katlarda pandemi dışındaki süreçte yaklaşık 120 öğrenci, pandemi döneminde ise 60 öğrencinin kullanımına ait yer var. Alt katta yaptığımız alan da Türkiye'de yeni yeni gelişen, dünyada örnekleri olan bir çocuk kütüphanesi. 5-10 yaş arasındaki çocuklarımız aileleriyle beraber buraya gelerek, ders çalışabilecek, kitaplarla haşır neşir olabilecek ve oyun oynayabilecek. Oyun bile oynasalar kitapların arasında vakit geçirebilecekleri bir konsept yaptık."

Turan, kütüphanelerdeki kitapları, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı protokol çerçevesinde seçerek, okurların beğenisine sunduklarını dile getirdi.

Fatih'in bundan sonra kütüphaneleriyle anılacak bir ilçe olduğunun altını çizen Turan, çocuk kütüphanesine hem çocukların hem de ailelerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

"Kütüphaneler çocuklara fırsat eşitliği sunuyor"

Mehmet Ergün Turan, Fatih Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerin bazılarında ve yeni açılacak kütüphanelerde bir tema altında oluşturulan kitaplıkların da yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"İsteyen herkes ilgi alanına göre Fatih'teki kütüphanelere gelebilecek. Bu kütüphanelerin bir özelliği daha var. Ders çalışmak isteyen öğrencilerin mekanı olmasının yanı sıra onlar için aynı zamanda bir sosyalleşme mekanı. Biz bu anlamda bütün kütüphanelerimizde günde 2 sefer bütün gençlerimize çorba ikramında bulunuyoruz. Günün her saatinde de çay ikramı yapıyoruz."

Turan, ilçede açılacak yeni kütüphanelere ilişkin de bilgi vererek, "Şu anda Cerrahpaşa Üniversitesi'nin yanında ve Ayvansaray'da kütüphane inşaatlarımız devam ediyor. Bir ay içinde tamamlanmış olacak. Karagümrük Meydanı'nda da 15 güne kadar açacağımız mimari anlamda enteresan bir kütüphane yapıyoruz. Sonrasında da İstanbul'un en büyük kütüphanesinin planlarını yapıyoruz. Projeyi daha sonra açıklayacağız." diye konuştu.

Yeni açılacak kütüphanelerin bazılarında çocuk kitaplıklarının da yer alacağını vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kütüphaneler aslında okurlar için 2 şey sağlıyor. En önemlisi, kütüphaneler çocuklara fırsat eşitliği sunuyor. Herkes eşit imkanlarla hizmet alıyor. Her gittiğim kütüphaneden bu konuyla alakalı gençlerden geri dönüşler alıyorum. Sabah 8.00'den gece 00.00'a kadar kütüphanelerimiz açık. İnşallah ileride bir kütüphanemizi haftanın 7 günü 24 saat açmayı düşünüyoruz. Ayrıca kütüphanelerde şu anda yeni bir kültür oluşuyor. Gençlerin daha önce sosyalleşme alanları kafelerken, şimdi kütüphaneler ve çevresi yeni bir sosyalleşme alanı. Bunu benim anlatmam olmaz. Birkaç kütüphaneyi gezip gördüğünüzde bunu anlayacaksınız."

"İnşallah Fatih'te böyle kütüphaneler çoğalır"

Kütüphaneye çocuğuyla birlikte gelen sağlıkçı Elif Kadıoğlu da açılışın ardından kütüphaneye geldiklerini söyleyerek, "Kızım burayı görmek istedi. Çok beğendik gerçekten. Aktivitelere baktığımızda, resim, tiyatro, müzik ve satrancın yer aldığı böyle bir kütüphane daha önce görmemiştim. Çok eğlenceli. Renkleriyle kitapların içerikleriyle burayı çok beğendik. İnşallah Fatih'te böyle kütüphaneler çoğalır ve çocuklarımızı bu tarz yerlerle daha çok getiririz." dedi.

Elif Kadıoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Melis Kadıoğlu, çocuk kitaplığını çok beğendiğini dile getirerek, "İlk kez böyle bir yere geliyorum. Çocuklara ait böyle yerlerin olması gerçekten çok güzel. Böyle mekanların çoğalmasını daha fazla isterim. Buradaki kitapları da beğendim ve sevdim." ifadelerini kullandı.

İki oğluyla kütüphaneye gelen ev hanımı Ayten Korkmaz da memnuniyetini vurgulayarak, "Çok eğlenceli ve keyifli bir yer. Çocuklarla burada bol bol vakit geçirebiliriz. Hatta burada çocuklar ödevlerini de yapabilir. Sanırım okuldan sonra burası ilk duraklarımızdan biri olacak. Herkese katkısı için çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda eğitim gören 11 yaşındaki Ecrin Akduman ise çocuk kütüphanesini oldukça yaratıcı bulduğunu söyleyerek, "Detaylar çok güzel. Çocuklara göre güzel bir yer. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada en çok macera kitapları ilgimi çekti." dedi.

Pazar günü hariç haftanın altı günü saat 9.00 ile 16.30 arasında hizmet veren kütüphanede, pandemi süreci nedeniyle 12.00 ve 14.00 arası temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.