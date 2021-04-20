Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularına Mayıs'ta testler başlıyor - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz " dedi.

Bakan Dönmez, Bakanlık binasında yapılan Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler 2021 (PEMT'21) toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıya Bakan Dönmez'in yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin de katıldı. Burada yaptığı konuşmasında milli enerjinin milli teknolojiden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Bakan Dönmez, enerji arz güvenliğinin sağlanması için Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran yatırımları hayata geçirdiklerini kaydederek, "Bu güçlü altyapı yatırımları sayesinde artık enerjide arz güvenliği sorunumuz kalmadı cümlesini rahatlıkla kurabiliyoruz" diye konuştu.

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de sürdürdükleri arama ve sondaj çalışmalarının hukuk dışı argümanlarla önünün kesilmeye çalışılmasının, Türkiye'nin dünyada sayılı bir filoya sahip olmasını sağladığını belirtti. Dönmez, "O gün bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, sadece bir filoya sahip olmamızı sağlamadı. Aynı zamanda bu gemileri geliştirecek, onlara sınıf atlatacak bir teknolojiyi geliştirmemizi de sağladılar" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin hidrokarbon sektöründe elde ettiği birikimi hem teknoloji hem de insan kaynağı açısından daha fazla yurt dışına açmak istediklerini belirterek, bu alanda bir Türkiye modeli ortaya koymak istediklerini söyledi.

"Ayak oyunlarıyla bizlere siyasi şantaj yapmaya kalkanlara en güzel cevabı sahada veriyoruz"

Bakan Dönmez, sondaj çalışması adımlarının atıldığı günlerin şartlarında eğer bu adımları atmasalardı, söz konusu derin deniz arama ve sondajcılığında yazılan başarı hikayesini başkalarının insafına bırakılacağını aktardı. Dönmez, "Bugün türlü ayak oyunlarıyla bizlere siyasi şantaj yapmaya kalkanlara karşı en güzel cevabı sahada veriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, PEMT kapsamında bugüne kadar ilk yerli sondaj kulesi, ilk yerli hidrolik çatlatma ünitesi, kuyubaşı malzemeleri, sondaj muhafaza borusu, yer üstü üretim pompası gibi kara sondajlarında kullandıkları pek çok ekipmanın artık yerli imkanlarla üretildiğini belirtti.

Dönmez, yerli su altı robotu "Kaşif" ve son atıklarının denize temas etmeden karaya taşınmasını sağlayan clean-cut sistemi "Titiz" başta olmak üzere offshore faaliyetlerinde kullanılan pek çok ekipmanın artık Made In Türkiye imzasıyla üretildiğine vurgu yaptı.

TUNA-1, TÜRKALİ-1 VE TÜRKALİ-2 KUYULARI MAYIS'TA TESTLERİNE BAŞLIYOR

Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"FATİH'İN KAZDIĞI TUNA-1, TÜRKALİ-1 VE TÜRKALİ-2 KUYULARININ, KUYU TESTLERİNİ KANUNİ SONDAJ GEMİMİZ YAPACAK. KUYU TESTLERİNE ÖNCE TÜRKALİ-2 KUYUSUNDAN BAŞLAYACAĞIZ. İNŞALLAH MAYIS AYI İÇERİSİNDE BU TESTLERE BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ."

"Bütün gayretimiz Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmak"

Bakan Dönmez ayrıca Fatih Sondaj Gemisi'nin de Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey doğusundaki Amasra-1 lokasyonun keşif amacı ile sondaj çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, "Bütün gayretimiz, çalışmalarımızı belirlenen takvim içerisinde tamamlamak ve Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmak" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, PEMT'in ilk fikrinin denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerine karşı başlatılan sürecin nerelere varacağını tahmin edilerek ortaya atıldığını söyledi. Dönmez, daha sonrasında kullandıkları her bir ekipmanın nasıl ve ne dereceye kadar yerlileştirebileceklerini belirlediklerini aktardı. Dönmez son aşamada ise sahaya döndüklerini ve üreticilerle uzun süren istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

"YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLMEYE BAŞLADIĞIMIZ 93 EKİPMANIN TOPLAM BÜTÇESİ 186,5 MİLYON LİRAYA ULAŞTI"

Bakan Dönmez, son 3 yılda toplam 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Yerlileştirdiğimiz bu ekipmanların toplam bütçesi 186,5 milyon liraya ulaştı. Eğer ekipmanların yerli muadillerini üretmeseydik yurt dışına 263,5 milyon liralık bir bedel verecektik. Yerlileştirme sonrasında bugün elde ettiğimiz tasarruf, yani ülkemizde kalan miktar yaklaşık 76 milyon lira oldu. Bir başka deyişle yerlileştirme sayesinde bu sektördeki üretim maliyetlerinde yüzde 41 tasarruf edildi" bilgilerini verdi.

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan/İHA)