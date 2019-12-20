Fatih'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı cazibe merkezi olacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Fatih'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Fatih'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı cazibe merkezi olacak

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı bölgesinin cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Fatih'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı cazibe merkezi olacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı bölgesinin cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve otağını kurdurduğu alan olan Hünkar Çayırı'nda incelemede bulundu.

Hünkar Çayırı'nda, hayata geçirilecek projenin detayları hakkında bilgi alan Büyükakın, " İstanbul'daki Panorama 1453'e benzer bir yapıyı kentimize kazandıracağız. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını canlandıran bir kısım da orada olacak." ifadesini kullandı.

Panorama 1453'e benzer bir yapının bu alana kazandırılmasının yanında, geri kalan kısmın rekreasyon alanı olarak tasarlanacağını vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"200 dönümün tamamı şu anda Gebze Belediyesinin elindedir. Gebze Belediyesi arazinin devrini de aldı. Hemen aşağısında Marmaray istasyonu da var. Orası muhteşem bir cazibe noktası olacak. Şu anda İstanbul'daki Miniatürk'ü yapan projecilerle çalışıyoruz. Hünkar Çayırı için çok güzel bir proje hazırlanıyor. Projemiz tamamlanır tamamlanmaz da hızlı bir şekilde sahaya gireceğiz. Bu alan başta bölgemiz ve kentimizin yanı sıra Türkiye için de cazibe alanı olacak."

Büyükakın, projenin her safhasıyla yakından ilgileneceğini, çalışmanın Kocaeli'ye çok büyük değer katacağını kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
18:08 Polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika Haber
18:03 İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi - Son Dakika Haber
18:01 Sandıkçı "Hep birlikte daha güzele" - Son Dakika Haber
17:59 Usule aykırı çakmak gazı satışı yapan 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika Haber
17:58 Meme Küçültme Ameliyati Neden Gerekli? - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:20:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı cazibe merkezi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]