Fatih'in portresi halk ziyaretine açıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Londra'da düzenlenen müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in tablosu, halkın ziyaretine açıldı.
İBB tarafından 25 Haziran'da Londra'daki Christie's müzayede evinden satın alınan tablo, İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde vatandaşlarca da ziyaret edilmeye başlandı.
Portre için Saraçhane başkanlık sarayındaki balo salonu yeniden düzenlenerek sergi salonuna çevrilirken, portreyi ilk gün görmek isteyen vatandaşlar, HES kodu ve ateş ölçümünün ardından içeriye alındı.
Sergi salonunda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı sah damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergileniyor.
Sergiyi gezen vatandaşların, eserleri fotoğraflarken aynı zamanda öz çekim yaptıkları da görüldü.
Sergi, 6 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:47 - Kaynak: AA
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