Fatih tablosunun gösterimine davet edilmeyen hanedan üyelerinden İmamoğlu'na sitem - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih tablosunu geçtiğimiz gün bazı Osmanlı Hanedan üyelerine tanıtmıştı. Hanedan'ın diğer üyeleri bu duruma sitem ederken, Hanedan üyelerinden Abdülkerim Harun Efendi'nin torunu olan Nilhan Osmanoğlu , oradaki bazı kişilerin aileden olmadığını öne sürdü. Osmanoğlu, "Şahsım adına söylüyorum, o davetli listesinin de, özel olarak hazırlandığını düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim, hükümete yakın olanların davette olmaması. Biz isterdik ki böyle kültür-sanat faaliyetlerinde daha birleştirici bir tavır içinde olunsun. Lakin maalesef kültür-sanat dahil olmak üzere her şey ülkemizde politize ediliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin müzayedede satın aldığı Fatih tablosunu bazı Osmanlı Hanedan üyeleriyle tanıtmıştı. Bu duruma Osmanlı Hanedanı'nın diğer fertleri tepki gösterdi. Hanedan reisi Şehzade Abdülkerim Harun Efendi, avukatı aracılığı ile konuyla alakalı yazılı açıklamada bulundu.

"ORADA BULUNMAYAN AİLE FERTLERİ ADINA KONUŞULDU"

Hanedan üyelerinden Abdülkerim Harun Efendi'nin torunu Nilhan Osmanoğlu, "Orada bulunan şahıslardan, hanedan aile üyesi olanlar elbette ki vardı ama aileye çok çok uzak akrabalarda orada bulunuyordu. Aile reisimizin açıklaması şu yönde oldu, aslında orada bulunan kişilerin tercihlerini sorgulamıyoruz. Kimsenin haddine değil. Bu onların kendi tercihi. Biz mozaik bir aileyiz, geçmişte de böyleydi. Farklı fikirleri hala içimizde barındırıyoruz. Kimsenin o yüzden neden buradasın diye birbirine sorma hakkı yok. Bu bildirinin aile reisimiz tarafından yapılma amacı, o ziyaret esnasında geçen ve servis edilen bir cümle. Orada, 'Aile olarak hizmetinize hazırız.' dendi. Dolayısıyla orada bulunmayan aile fertleri adına da konuşuldu. Aile büyüğü orada yokken de bu şekilde bir cümlenin kurulması doğru değildi. Bunu düzeltmek adına aslında aile büyüğümüz Abdulkerim Harun Efendi tarafından bir düzeltme yapıldı" şeklinde konuştu.

"HÜKÜMETE YAKIN OLANLAR DAVET EDİLMEDİ"Tablo gösterimine İBB tarafından davet edilmediklerini dile getiren Osmanoğlu, "Şahsım adına söylüyorum, o davetli listesinin de, özel olarak hazırlandığını düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim, hükümete yakın olanların davette olmaması. Biz isterdik ki böyle kültür-sanat faaliyetlerinde daha birleştirici bir tavır içinde olunsun. Lakin maalesef kültür-sanat dahil olmak üzere her şey ülkemizde politize ediliyor. Bu da o gösterinin bir parçasıydı aslında. Benim fikrim bu. Eğer aile davet edilecekse protokole uygun şekilde gerçekleştirilmesi beklenirdi" ifadelerini kullandı.

"TABLOYU GÖRMEYE GİDECEĞİM, DAVETE İHTİYACIM YOK"Tabloyu mutlaka gidip göreceğini ifade eden Osmanoğlu, "Bu tablonun gerçekliği konusunda da, bunu bilen kişilerin, alanında uzman kişilerin yorumlaması gerektiğini düşünüyorum. Kültür Bakanlığı da belki bu işin içine girebilir çünkü şayet gerçek ise bu çok büyük değerdir. ve kazandırdıkları için, kim olursa olsun tebrik edilmesi gerekiyor. Ama bu konu ne olursa olsun politize edilmemeli. Tabloyu gidip görmedim ama gideceğim. Bunun için bir davete ihtiyacım yok" dedi.

"AİLE ADINA BEYANAT VERİLEBİLECEK TEK KİŞİ AİLE BÜYÜĞÜDÜR"Osmanoğlu şöyle devam etti: "Aslında aile içinde bir çatışma ya da fikir ayrılıkları söz konusu ama birlik olmama durumu söz konusu değil. Aile fertlerinin her birini ayrı ayrı seviyoruz. Ama aile adına beyanat verebilecek tek kişi aile büyüğüdür ve bu aile içindeki kişilerde bu protokolü, aile kaidelerini bilerek büyümüştür zaten. Büyükşehir Belediye Başkanının yanında olan osman Selahattin 5. Murat torunudur. Kendisiyle görüştüm. Gerçekten sanata ilgili bir insan. Oraya o tabloyu görmek için gittiğini iletti bana. Diğerleri ile bir iletişimim olmadı. Biz de bir çok davete usulüne uygun yapıldıysa gitmişizdir. Onlar da gidebilir. Bu bizim aramızda konu değil." Öte yandan davet edilseydiniz gider miydiniz sorusuna ise Osmanoğlu, "Eğer usulüne göre davet ederlerse ki pek mümkün görünmüyor, düşünülür, bilmiyorum" diye yanıt verdi.

- İstanbul