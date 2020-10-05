Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu - Son Dakika

Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu

OSMANLI Hanedanı fertleri, Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin satın alarak Türkiye'ye getirdiği orijinal tablosu ile buluştu.

Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu, System.String[]
OSMANLI Hanedanı fertleri, Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin satın alarak Türkiye'ye getirdiği orijinal tablosu ile buluştu.

İBB'nin Saraçhane'de gerçekleştirilen buluşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Abdülmecit'in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel; 5. Murad'ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad; Reşat'ın torunu Rukiye Bala Hodo ile Vahdettin'in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü'yü Saraçhane'de ağırladı. Osmanlı Hanedanı fertlerine, İstanbul'un kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutlayacağımız 6 Ekim'de halka açılacak tablonun gösterimini yapan İmamoğlu, sonrasında konuklarını makam odasında misafir etti.

İBB Başkanı İmamoğlu buluşma sırasında, geçmişine üst seviyede saygı duyan bir kişi olduğunu vurgulayarak, " Osmanlı İmparatorluğu, hepimizin bir gurur vesilesidir. 600 yıllık bir dönemi bize yaşatan ve geçmişinde böyle bir tarihi başarıyı elde etmiş bir dönemi, hatta dünyada birçok değişime imza atmış bir dönemi Türk halkına yaşatmış bir devleti, en derinlemesine anlamak, hissetmek hepimizin sorumluluğudur diye düşünüyorum" dedi. Padişah Abdülmecit'in torunu Arzu Enver Erdoğan da, "Çok mutlu olduk, şeref duyduk. Bu tabloyu aldığınız ve bize kazandırdığınız için de sevinçliyiz. Biz de aile olarak, sizin için ne yapabilirsek, her zaman yanınızdayız ve hizmetinize de hazırız" diye konuştu.

- İstanbul
Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu
Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu
Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu
Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu
Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu
Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu
Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu
Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıf daha okula başlıyor Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı         
10:28
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 23:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei