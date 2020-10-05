Fatih'in tablosu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluştu - Son Dakika

OSMANLI Hanedanı fertleri, Fatih Sultan Mehmet 'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin satın alarak Türkiye 'ye getirdiği orijinal tablosu ile buluştu.

İBB'nin Saraçhane'de gerçekleştirilen buluşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Abdülmecit'in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel; 5. Murad'ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad; Reşat'ın torunu Rukiye Bala Hodo ile Vahdettin'in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü'yü Saraçhane'de ağırladı. Osmanlı Hanedanı fertlerine, İstanbul'un kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutlayacağımız 6 Ekim'de halka açılacak tablonun gösterimini yapan İmamoğlu, sonrasında konuklarını makam odasında misafir etti.