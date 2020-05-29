Fatih'in vefat ettiği Hünkar Çayırında 400 kişi Cuma namazı kıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in son seferine çıkarken vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı, 74 gün sonra kılınan ilk Cuma namazına ev sahipliği yaptı. 400 kişi, açık alanda birlikte saf tutarak namaz kıldı.



Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla 74 gün önce başlatılan cemaatle namaz kılma yasağı bugün sona erdi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in son seferine çıkarken vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı, 74 gün sonra kılınan ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan açık alanda toplanan 400 kişi birlikte saf tutarak namaz kıldı.



Sosyal mesafeye uygun saf tutuldu



Namaz öncesi Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlar ve Fetih Suresi'nin okunmasıyla İstanbul'un fethinin 567.'inci yılı kutlandı. Ardından alanda toplanan yaklaşık 400 kişi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan alanda Cuma namazını kıldı.



Türkiye'nin en kapsamlı dijital müzesi yapılacak



Programda açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Uzun süreden sonra koronavirüs mücadelesi sonrası ilk cuma namazı kılınacak. Biz bu cuma namazının nerede kılıyoruz şuanda. Fatih'in otağı Hünkar Çayırı'nda kılıyoruz. Tesadüf güzeldir ki, 29 Mayıs 1453'te de İstanbul'un fethi ile beraber Fatih'in kıldığı ilk cuma namazının anısına da bugün burada bir cuma namazı idrak etmiş olacağız. Burası onun otağı. Ordularıyla son sefere çıkarken burada tüm hazırlıkları kontrolden geçirip daha sonrasınde sefere çıkamadan vefat ettiği yer. Kendisinin ruhu şad olsun diyoruz. İnşallah onun burada bıraktığı hatırayı bizde bu alanda 195 dönümlük bu alan üzerinde tesis edeceğimiz tarih müzesi, tarih koridoru ve Türkiye'nin en kapsamlı dijital müzesinin yer alacağı bir alan haline dönüştürerek, uluslararası düzeyde bir alan haline burayı dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.



Tarihi alanda kılınan namaz ise havadan görüntülendi. Görüntülerde 400 kişi sosyal mesafe kurallarına uyarak cuma namazı kılıyor. Namaz sonrasında katılımcılara ikramlar yapılarak birlikte dualar edildi. Yapılan duaların ardından program sona erdi. - KOCAELİ