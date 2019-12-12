Fatih'in yadigarı cami 55 yıl sonra ibadete açılacak - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı "Enez Ayasofyası" olarak da bilinen tarihi Fatih Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti döneminde Fatih Sultan Mehmet'in deniz ticaretinin iyi yapıldığı liman kenti Enez'i fethinin ardından kale içerisindeki "Enez Ayasofyası"nın cami olarak hizmet vermeye başladığını belirterek "Burada o dönemde bir vakfiye oluşturulmuş. Bu camimizde uzun yıllar ibadet yapılıyor. 1965 yılında Enez'de meydana gelen bir depremde caminin kubbesi tamamen çöküyor ve günden güne harabe bir duruma geliyor." dedi.

Caminin restorasyonuna 2014'te başladıklarını anlatan Güneren, şöyle devam etti:

"İlk etapta ciddi bir projelendirme gerçekleştirildi. Burada uluslararası proje ortaklarımız var ve uygulamaya da 2016 yılında başladık. Halihazırda minaresi tamamlanmış vaziyette, üst örtüsü tamamen bitirilmiş ve içerideki ince işçiliklere geçmiş durumdayız. Kış gelmiş olmasına rağmen mevsim koşullarına göre içeride çalışmaya devam edeceğiz. Fatih Camisi, arkeolojik sit alanı olan Enez Kalesi içerisinde yer alıyor. Dışarıda da bir peyzaj düzenlemesi yapılacak. Camiye erişim yolları, abdest alma ve oturma mekanları oluşturma noktasına çalışıyoruz."

Güneren, caminin restorasyonunun normal takvime göre 4 Temmuz 2020'ye kadar süresi oluğunu dile getirdi. Bu yönde çalışmaların devam ettiğini aktaran Güneren, "Önümüzdeki yılın nisan ve mayıs ayları ramazan ayına denk geliyor. Fatih Camisi'ni 2020'nin ramazan ayında ibadete açacağız. Çevre düzenlemesi ile ilgili işler de mevsimin biraz daha uygun hale gelmesiyle haziran, temmuz aylarında gerçekleştirilir. 1965 yılından bu yana yaklaşık 55 yıldır kapalı olan bir mekanı vakfiyesine uygun şekilde hem ibadete hem de ziyarete açmış olmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Enez Fatih Camisi

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası camiye dönüştürüldü. Sonrasında yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı, dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi. Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965'teki depremde yıkıldı. Enez Fatih Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak.