Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı uluslararası yarışmada Avrupa dördüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı uluslararası yarışmada Avrupa dördüncüsü oldu

15.06.2022 17:41
Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı uluslararası yarışmada Avrupa dördüncüsü oldu

Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı "FabroTecH", Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Avrupa Robocup Junior Robot Olimpiyatı'nda dördüncü oldu.

Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı "FabroTecH", Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Avrupa Robocup Junior Robot Olimpiyatı'nda dördüncü oldu.

Fatih İslam Seçen'den yapılan açıklamaya göre, ileri düzey afet arama-kurtarma simülasyonu kategorisinde yarışan FabroTecH takımı, dört gün boyunca kendilerine verilen anlık farklı afet senaryolarında arama-kurtarma, afetzedelere yardım ulaştırma gibi görevleri yerine getirecek yapay zekaya sahip robotun programını yazarak mücadele etti.

FabroTecH takımı, yarışma sonunda Avrupa dördüncüsü oldu.

Fatih İslam Seçen BİLSEM Müdürü Hasan Gök, elde edilen Avrupa dördüncülüğü ile robotik bilimi alanında ülkemizin adını Portekiz'de duyurmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gök, "Ülkemizi, 21. yüzyıl hedeflerinin ötesine taşıyacak olan milli teknoloji hamlesinin ve dijital dönüşümün gerçekleşmesi adına gençlerimizin elde ettiği başarıyı çok önemsiyorum. Teknoloji üretip tasarlayan bir ülke haline gelebilmemiz için neler yapabileceğimizi öğrencilerimiz herkese gösterdi. Bu kıymetli gençlerimizin elde ettiği başarı hikayesinin başladığı yerde kalmayacağına ve bu zafer bayrağını her zaman daha yükseklere taşıyacaklarına olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Uluslarararası Avrupa Robocup Junior Robot Olimpiyatı'nda bu yıl 14 ana kategoride 18 ülkeden toplam 145 takım yarıştı.

Yarışmanın amacı sekiz dakika içerisinde afet yaşanan iki farklı haritada meydana gelen durumların analiz edilmesi, afet eylem planına göre otonom müdahale edecek algoritma ve yapay zeka kodlarının yazılması ile en etkin arama-kurtarma çözümünün gerçekleşmesini sağlamak.???????

???????

YORUMLAR
500
Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Boşandığı eşini parkta görünce bıçaklayan kadın, muhabirlere konuştu: Canım istedi ondan yaptım Boşandığı eşini parkta görünce bıçaklayan kadın, muhabirlere konuştu: Canım istedi ondan yaptım
Kaynak: AA

Portekiz, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı uluslararası yarışmada Avrupa dördüncüsü oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı uluslararası yarışmada Avrupa dördüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement