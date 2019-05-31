Fatih Kamus'un bileği bükülemiyor
1 saat önce
Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu Fatih Kamus, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:25 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Avrupa
Bilek Güreşi Şampiyonu Fatih
Kamus, Adana
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ı ziyaret etti. Yunanistan
'ın Loutraki şehrinde yapılan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında 55 kiloda hem sağ kolda hem de sol kolda namağlup olarak şampiyon olan ayrıca 2 Dünya, 4 Avrupa ve 8 Türkiye
Şampiyonluğu bulunan Fatih Kamus, "Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'tan Kasım ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası
için destek istedi.
Abdulkadir Ataşbak ise Fatih Kamus'u başarılarından dolayı tebrik ederek şunları söyledi:
"Fatih kardeşimizin bileği ve yüreği öyle sağlam ki engellerini spora olan aşkıyla aştığını görüyorum. Elde ettiği başarılarla gurur kaynağımız olan Fatih'in her türlü ihtiyacında yanında olduğumuzu bilmesini isterim. Kasım ayında Romanya
'da gerçekleşecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında başarılar diliyorum." - ADANA
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