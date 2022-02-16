Üye Girişi
'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı - Son Dakika

'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

16.02.2022 11:17
'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Fatih' sondaj gemisinin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Fatih' sondaj gemisinin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi.


'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı
YORUMLAR
500

Karadeniz, Sakarya, Enerji, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
11:12 Dünya yıldızları Messi ve Ronaldo'nun aynı anda yaşadığı olay tesadüfle açıklanamaz
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
09:20 Kebapçıda motokurye olarak işe başlamıştı: İkinci siparişinde motosikleti çaldı
10:57 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,62 liradan işlem görüyor
10:11 Sureyi talihsiz Amar bebek, son nefesini annesinin koynunda verdi!
10:48 Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
23:37 Genç kadın, "Yoruldum" notu bırakarak 23.kattan atladı
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:23:55. #1.11#
SON DAKİKA: 'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement