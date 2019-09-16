Son Dakika Haberleri: Fatih karagümrük: 0-0
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Fatih karagümrük: 0-0

1 saat önce

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan DuranHATAYSPOR: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila), Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali), Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk.

Fatih karagümrük: 0-0, System.String[]

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran
HATAYSPOR: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila), Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali), Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 64 Rayane), Caner Hüseyin Bağ
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri, Zeki Yıldırım, Emeghara (Dk. 64 Sosseh), Arif Morkaya, Koray Altınay, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mervan Çelik), Barış Özbek (Dk. 86 Rojas)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Barbosa, Kubilay Sönmez, Bokila (Hatayspor) - Emeghara (Fatih Karagümrük)

TFF 1'nci Lig'de 4'üncü haftanın son karşılaşmasında Hatayspor, Ankara'da oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.


Kubilay Sönmez, Deniz Turgut, Hakan Ceylan, Akın Alkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:22 Kaynak: DHA
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