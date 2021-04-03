Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika

Fatih Karagümrük: 0-0

03.04.2021 18:22
Fatih Karagümrük: 0-0, System.String[]

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, İsmail (Dk 46 Melnjak), Selim, Talbi, Moroziuk, (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, İsmail (Dk 46 Melnjak), Selim, Talbi, Moroziuk, (Dk. 46 Fernando), Sabo (Dk 68 Abdullah), Fabricio, Djokovic, Boldrin (Dk 89 Doğan), Samudio (Dk 81 Tunay), SkodaFATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Roco, Zukanovic, Koray (Dk 74 Vegar Hedenstad), Balkovec, Jimmy Durmaz, Biglia, Castro, Lens, Ndao, Salibur (Dk 63 Andrea Bertolacci), SobiechSARI KARTLAR: İsmail Köybaşı, Milan Skoda (Çaykur Rizespor) - Lucas Biglia, Artur Sobiech (Fatih Karagümrük)KIRMIZI KART: Dk. 56 Milan Skoda (Çaykur Rizespor)Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.13'üncü dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Samudio'nun vuruşunda, kaleci Viviano direk dibinde topu kontrol etti.18'inci dakikada Çaykur Rizespor, Montassar Talbi ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullandı. Talbi'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.25'inci dakikada sağ çaprazda Salibur'un düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Balkovec'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.28'inci dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano'yu geçen top yandan az farkla auta gitti.42'nci dakikada Çaykur Rizespor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.52'nci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jure Balkovec'in ceza sahasına vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.67'nci dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda top yanda dışarı çıktı.79'uncu dakikada Lucas Biglia'nın ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta topu defans uzaklaştırdı. Karşılaşma golsüz sona erdi.

- Rize
Fatih Karagümrük: 0-0
Fatih Karagümrük: 0-0
Fatih Karagümrük: 0-0
Fatih Karagümrük: 0-0
Fatih Karagümrük: 0-0

Fatih Karagümrük, Ümit Öztürk, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Melike İpek Yalova'lı, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor Melike İpek Yalova'lı, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, ambulansa binmemek için direndi Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, ambulansa binmemek için direndi Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı
Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor         
19:35
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat         
19:18
Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı         
19:11
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım         
18:06
Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti         
17:57
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı         
17:38
Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti         
16:06
Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu         
15:20
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi         
14:28
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 19:45:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei