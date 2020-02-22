Fatih Karagümrük: 0-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 0-2 - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük: 0-2

7 saat önce

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Turgut Doman (xx), Mehmet Ali Akkor (xx), Cem Özbay (xx)AKHİSARSPOR: Gökhan (x) - Vrsajevic (xx), Cocalic (xx), Uğur (x), Tolga (x), Rotman (x), Onur (xx), Bjarnason (x) (Dk. 46 Muhammet x), Burhan (x) (Dk. 81 Bertuğ), Erhan (x) (Dk.

Fatih Karagümrük: 0-2, System.String[]

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Mehmet Ali Akkor (xx), Cem Özbay (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (x) - Vrsajevic (xx), Cocalic (xx), Uğur (x), Tolga (x), Rotman (x), Onur (xx), Bjarnason (x) (Dk. 46 Muhammet x), Burhan (x) (Dk. 81 Bertuğ), Erhan (x) (Dk. 83 Kadir), Cikalleshi (x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut (xxx) - Koray (xx), Fatih (xxx), Yalçın (xxx), Bülent (xxx), Attamah (xx), Sabo (xx), Ramazan (xx) (Dk. 65 Engin x), Ndao (xxx), Emeghara (xxx) (Dk. 72 Darri x), Sobiech (xxx) (Dk. 81 Ahmet)

GOLLER: Dk. 10 Emeghara, Dk. 29 Sobiech (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Bülent, Yalçın, Sabo, Koray (Fatih Karagümrük)

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Hatayspor'u 3-2 yenen Akhisarspor, evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı. Maça hızlı başlayan konuk takım 10'uncu dakikada Emeghara ile perdeyi açtı, Sobiech 29'da takımını rahatlattı. Bu sonuçla Akhisarspor 32 puanda kalıp şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı, Fatih Karagümrük ise 34 puana yükselip Play-Off umutlarını tazeledi.

8'inci dakikada Bjarnason'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur'un şutunu Aykut kornere çeldi.

10'uncu dakikada konuk takım öne geçti. Koray'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş kalan Emeghara topu ağlara gönderdi: 0-1.

19'uncu dakikada kornerden seken topu önünde bulan Onur, ceza sahası dışındaki Tolga'ya pasını verdi. Tolga'nın gelişine sert şutu az farkla auta gitti.

23'üncü dakikada ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu Onur kafayla Burhan'a indirdi. Burhan'ın dönerek şutu az farkla yandan auta gitti.

29'uncu dakikada Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Bjarnason'un orta sahada kaptırdığı topta Akhisarspor savunması eksik yakalandı. Ramazan'ın ceza sahasına getirdiği topu Sobiech'e aktardı. Sobiech'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

52'nci dakikada Vrsajevic'in penaltı noktasına yerden yaptığı ortada Onur'un şutu üstten auta gitti.

56'ncı dakikada Vrsajevic'in ceza sahasına yaptığı ortada Onur'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

88'inci dakikada Muhammet'in kullandığı kornerde ceza sahası içine gelen topta Vrsajevic'in kafa vuruşu sonuç getirmedi.

90+2'nci dakikada Muhammet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci kornere çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Fatih Karagümrük evine 3 puanla döndü.


- Akhisar
Fatih Karagümrük, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:02 Kaynak: DHA
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