Fatih Karagümrük 0-2 Keçiörengücü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük 0-2 Keçiörengücü - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük 0-2 Keçiörengücü

6 saat önce

Stat: VefaHakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil TunçFatih Karagümrük: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk.

Fatih Karagümrük 0-2 Keçiörengücü, System.String[]

Stat: Vefa


Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil Tunç


Fatih Karagümrük: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk. 80 Barış Başdaş), Emeghara


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi


Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda (Dk. 83


Burak Aydın), Dialiba (Dk. 89 Mendy), Kone (Dk. 66 Abdulkadir Kuzey)


Goller: Dk. 69 ve 86 Dialiba (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Dk. 28 Giray Bulak (Teknik direktör), Dk. 35 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 60 Dialiba (Keçiörengücü)


Fatih Karagümrük, Çağrı Ortakaya, Turgut Doğan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:41 
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