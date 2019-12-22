Fatih Karagümrük: 0 - Keçiörengücü: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 0 - Keçiörengücü: 2 - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük: 0 - Keçiörengücü: 2

6 saat önce

STAT: VefaHAKEMLER: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil TunçFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk.

Fatih Karagümrük: 0 - Keçiörengücü: 2, System.String[]

STAT: Vefa

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk. 80 Barış Başdaş), Emeghara

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda (Dk. 83 Burak Aydın), Dialiba (Dk. 89 Mendy), Kone (Dk. 66 Abdulkadir Kuzey)

GOLLER: Dk. 69 ve 86 Dialiba (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Giray Bulak (Teknik direktör), Dk. 35 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 60 Dialiba (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.


Fatih Karagümrük, Çağrı Ortakaya, Turgut Doğan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:57 Kaynak: DHA
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