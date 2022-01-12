Üye Girişi
Fatih Karagümrük: 1-1 - Son Dakika

Fatih Karagümrük: 1-1

12.01.2022 15:58
Fatih Karagümrük: 1-1

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 5'inci haftasında B Grubu ekiplerinden Hakkarigücü Spor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 5'inci haftasında B Grubu ekiplerinden Hakkarigücü Spor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1  berabere kaldı.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan maçı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda taraftar izledi. Karşılaşmanın 1'inci dakikasında Saratu'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Hakkarigücü Spor,  27'nci dakikada Adam Jereko'nun kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. Bu dakikalardan sonra konuk takıma karşı daha üstün bir oyun sergileyen Hakkarigücü Spor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük: 1-1
Fatih Karagümrük: 1-1
Fatih Karagümrük: 1-1
Fatih Karagümrük: 1-1
Fatih Karagümrük: 1-1
Fatih Karagümrük: 1-1
Fatih Karagümrük: 1-1
YORUMLAR
500

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fatih Karagümrük, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Karagümrük: 1-1 - Son Dakika


Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı         
15:59
Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları         
15:53
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu         
14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
15:58 Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
15:26 Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları
15:24 Vakaların 75 bine dayanması sonrası okullar erken kapanacak mı? Bakan Özer'den "devam" açıklaması
15:15 Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
15:02 Herkes merak ediyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:07:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük: 1-1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement